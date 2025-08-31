sports betsson
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Απίθανη φάση με Σλούκα και Αντετοκούνμπο για την Εθνική (vid)
Μπάσκετ 31 Αυγούστου 2025 | 15:41

Απίθανη φάση με Σλούκα και Αντετοκούνμπο για την Εθνική (vid)

Ο Κώστας Σλούκας ύψωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι της Γεωργίας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Spotlight

Πολύ δυνατά ξεκίνησε η Εθνική απέναντι στη Γεωργία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket, έχοντας από το ξεκίνημα του ματς το προβάδισμα, ενώ παράλληλα πρόσφερε και πλούσιο θέαμα.

Όπως  στην πολύ όμορφη συνεργασία του Κώστα Σλούκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά την οποία ο πρώτος ύψωσε και ο δεύτερος κάρφωσε εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς όπως και ο Ντίνος Μήτογλου είναι εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο η Ελλάδα προηγείται.

Δείτε τη φάση:

Headlines:
Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

Κοινωνική αντιπαροχή: Στη «μάχη» για φθηνή στέγη – Όλο το σχέδιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

Food coma: Πώς να αποφύγετε την υπνηλία μετά το φαγητό;

World
Μόντι – Σι: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα

Μόντι – Σι: Η Ινδία δεσμεύεται να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Κίνα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Φωτογραφίες 31.08.25

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκινητικές νέες αναρτήσεις για τον πατέρα του μια εβδομάδα μετά τον θάνατό του

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του πατέρα του Δημήτρη, μοιράστηκε συγκινητικές φωτογραφίες στο Instagram, τιμώντας τη μνήμη του και εκφράζοντας τον άρρηκτο δεσμό που τους ενώνει

Σύνταξη
Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού
Βίντεο 31.08.25

Jessie J: Αναβάλει συναυλίες λόγω δεύτερης επέμβασης για καρκίνο του μαστού

Η Jessie J ανακοίνωσε ότι θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, γεγονός που την αναγκάζει να ακυρώσει την αμερικανική περιοδεία και να αναβάλει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου

LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου, για τη 2η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.08.25

LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ

LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Άρσεναλ, για την 3η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Κάθε μέρα και καλύτερη
On Field 31.08.25

Κάθε μέρα και καλύτερη

Τα μηνύματα από την εμφάνιση και άνετη νίκη επί της Γεωργίας είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά, καθώς η Εθνική μας δείχνει πως είναι έτοιμη για όλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της
Νέα Αριστερά 31.08.25

Χαρίτσης: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, καρτέλ σε ενέργεια και σούπερ μάρκετ – Η ΝΔ θεωρεί το κράτος τσιφλίκι της

«Το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: ή η ατζέντα της Νέας ΕΡΕ ή η δική μας. Της Αριστεράς», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»
Eurobasket 2025 31.08.25

Σπανούλης: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε δηλώσεις μετά την επιβλητική νίκη της Εθνικής μας κόντρα στη Γεωργία και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που βλέπει τους παίκτες να δίνουν όλα όσα έχουν.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε
«Εξωφρενικό» 31.08.25

Η Έμα Στόουν εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ του «Bugonia» και της υπόθεσης Λουίτζι Μαντζιόνε

Στην ταινία «Bugonia», η Έμα Στόουν υποδύεται μια αδίστακτη και ισχυρή διευθύντρια εταιρείας του ιατρικού κλάδου την οποία απαγάγει ένας υπάλληλος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες
On Field 31.08.25

Η πίεση που… συνεχίζεται και η τελευταία προσπάθεια για Μαρτίνες

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέρει πως παραμένει στη… γωνία του ρινγκ παρά τη νίκη επί της Μπέρνλι, την ώρα που η Γιουνάιτεντ προσπαθεί να πάρει τον Αργεντίνο γκολκίπερ έστω και στο φινάλε των μεταγραφών

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
ΣΥΡΙΖΑ 31.08.25

Καλπάκης: Χρειαζόμαστε μια εντελώς διαφορετική πολιτική, οι πολλοί αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα

«Αν θέλουμε να έχουμε φορολογική δικαιοσύνη, δεν γίνεται να έχουμε στα ύψη τους έμμεσους φόρους», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Γερμανία: Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… – Το πείραμα «χωρίς ταμείο»
Μια νέα... εμπειρία 31.08.25

Ψώνια στο σούπερ μάρκετ αλλιώς… - Το γερμανικό πείραμα «χωρίς ταμείο»

Επεκτείνονται οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να φέρουν εις πέρας ένα project. Το γερμανικό σούπερ μάρκετ που οι πελάτες φεύγουν χωρίς να πληρώσουν στο ταμείο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)
Μπάσκετ 31.08.25

Γεωργία – Ελλάδα 53-94: Σαρωτική η Εθνική, προκρίθηκε και πάει για την πρωτιά! (vid)

Η Ελλάδα ήταν απολαυστική, ισοπέδωσε τη Γεωργία με 94-53 αδιανόητη εμφάνιση και δείχνει πως δεν μπορεί με τίποτα να χάσει την πρωτιά του ομίλου της στο Eurobasket 2025 – Η Εθνική πέρασε ήδη στους «16»

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο