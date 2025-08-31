Απίθανη φάση με Σλούκα και Αντετοκούνμπο για την Εθνική (vid)

Πολύ δυνατά ξεκίνησε η Εθνική απέναντι στη Γεωργία για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Eurobasket, έχοντας από το ξεκίνημα του ματς το προβάδισμα, ενώ παράλληλα πρόσφερε και πλούσιο θέαμα.

Όπως στην πολύ όμορφη συνεργασία του Κώστα Σλούκα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά την οποία ο πρώτος ύψωσε και ο δεύτερος κάρφωσε εντυπωσιακά στο αντίπαλο καλάθι. Ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς όπως και ο Ντίνος Μήτογλου είναι εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο, κατά το οποίο η Ελλάδα προηγείται.

Δείτε τη φάση: