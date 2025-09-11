Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.
Εκτός και από τη σημερινή (11/9) προπόνηση της εθνικής Τουρκίας ήταν ο Τσέντι Οσμάν.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προετοιμάζεται για την αυριανή «κόντρα» (Παρασκευή 12/9, 21:00) με την Ελλάδα, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να μην παίρνει μέρος στο πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.
Ο Οσμάν τραυματίστηκε στον αστράγαλο, στον προημιτελικό απέναντι στην Πολωνία, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να δηλώνει πως ο παίκτης πονάει αρκετά και δεν θα βρίσκεται στο 100% ενόψει του ματς της Παρασκευής.
Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί λίγες ώρες πριν τον αγώνα, με τον Όσμαν να κάνει αγώνα δρόμου καθώς θέλει πάση θυσία να αγωνιστεί στον ημιτελικό απέναντι στη γαλανόλευκη.
«Η θεραπεία του Όσμαν συνεχίζεται. Φυσικά, δεν μπόρεσε να προπονηθεί σήμερα. Το αν θα μπορέσει να παίξει αύριο ή πόσο παραγωγικός θα είναι αν μπει στο γήπεδο, θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Με βάση αυτό, θα πάρουμε την απόφασή μας: θα μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για πόσα λεπτά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε; Λίγο πριν τον αγώνα θα μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του του Τούρκου φόργουορντ τόσο στην Εθνική Τουρκίας όσο και στον Παναθηναϊκό Εργκίν Αταμάν.
