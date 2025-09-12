sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική! Η Ελλάδα, αντιμετωπίζει Τουρκία απόψε (12/9, 21:00) στους «4» του Eurobasket 2025, στη Ρίγα, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά από 16 χρόνια επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων σε μεγάλο τουρνουά και θέλει να το… πάει μέχρι το τέλος.

«Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη, άλλο ένα παιχνίδι», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας και πλέον η στιγμή για αυτό το ματς έχει φτάσει.

Πάνοπλη η Εθνική, ένας «πονοκέφαλος» για Αταμάν

Ο κόουτς Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».

YouTube thumbnail

Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν θα περιμένει μέχρι και τα τελευταία λεπτά πριν το τζάμπολ να δει σε τι κατάσταση θα είναι ο Τσέντι Όσμαν, που τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία και δεν προπονήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Μιλώντας ενόψει του ματς, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε: «Τώρα που έχουν απομείνει τέσσερις ομάδες, ο μόνος μας στόχος από εδώ και πέρα είναι το τρόπαιο. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε διαφορετική στρατηγική. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε μέχρι σήμερα».

YouTube thumbnail

Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91
12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Ελλάδα – Τουρκία (21:00)
14. Γερμανία – Φινλανδία (17:00)

ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)

googlenews

Vita.gr
Αθλητική Ροή
Eurobasket 2025 12.09.25

Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)

Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.

Σύνταξη
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»
Eurobasket 2025 11.09.25

Νέα επίθεση Αταμάν στον Γιάννη: «Οι διαιτητές θα πρέπει να καταλογίζουν φάουλ χωρίς να κοιτάζουν τα ονόματα»

Για μία ακόμη φορά ο Εργκίν Αταμάν έβαλε στο «στόχαστρό» του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τονίζοντας πως οι διαιτητές δεν καταλογίζουν εις βάρος του όσα φάουλ πρέπει.

Σύνταξη
Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία
Eurobasket 2025 11.09.25

Παραμένει αμφίβολος ο Όσμαν μία μέρα πριν τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία

Ο Τσέντι Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης την Πέμπτη (11/9) κι έτσι εξακολουθεί να παραμένει αμφίβολος ενόψει του αυριανού ημιτελικού ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket 2025.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 11.09.25

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.

Σύνταξη
Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»
Eurobasket 2025 11.09.25

Οι αναμνήσεις του Μήτογλου από το Eurobasket του 2005: «Όταν πήγαινα σχολείο, φωνάζαμε το ‘βαλε»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε για τον ημιτελικό με την Τουρκία και την ιδιαίτερη συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές αναμνήσεις από το 2005.

Σύνταξη
Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης για Αταμάν: «Περιμέναμε τι θα πει για τον Γιάννη, το ίδιο κάνει για χρόνια…»

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν άφησε το γάντι να πέσει και μετά τα mind games του Εργκίν Αταμάν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε πως στο στρατόπεδο της Εθνικής περίμεναν να ακούσουν αυτά ακριβώς που είπε...

Σύνταξη
