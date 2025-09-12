Ιστορικό παιχνίδι για την Εθνική κόντρα στην Τουρκία, με… φόντο τον τελικό του Eurobasket (vids)
Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται απόψε (12/9, 21:00) με την Τουρκία στους «4» του Eurobasket και θέλει νίκη για να βρεθεί στον τελικό, να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και να διεκδικήσει το τρόπαιο.
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική! Η Ελλάδα, αντιμετωπίζει Τουρκία απόψε (12/9, 21:00) στους «4» του Eurobasket 2025, στη Ρίγα, με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στον τελικό της διοργάνωσης.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετά από 16 χρόνια επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων σε μεγάλο τουρνουά και θέλει να το… πάει μέχρι το τέλος.
«Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη, άλλο ένα παιχνίδι», είχε πει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη επί της Λιθουανίας και πλέον η στιγμή για αυτό το ματς έχει φτάσει.
Πάνοπλη η Εθνική, ένας «πονοκέφαλος» για Αταμάν
Ο κόουτς Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του και μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης: «Δεν είναι θέμα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Έχει να κάνει με το ποιος θα είναι σε καλύτερη μέρα και θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος πνευματικά και τακτικά. Είναι ένα παιχνίδι και θα δούμε τι θα γίνει. Νιώθω πολύ όμορφα που δεν έχουμε επιστρέψει στην Ελλάδα, αλλά είμαστε εδώ και παλεύουμε για μετάλλιο».
Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν θα περιμένει μέχρι και τα τελευταία λεπτά πριν το τζάμπολ να δει σε τι κατάσταση θα είναι ο Τσέντι Όσμαν, που τραυματίστηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία και δεν προπονήθηκε τις προηγούμενες μέρες. Μιλώντας ενόψει του ματς, ο Τούρκος προπονητής ανέφερε: «Τώρα που έχουν απομείνει τέσσερις ομάδες, ο μόνος μας στόχος από εδώ και πέρα είναι το τρόπαιο. Είμαστε έτοιμοι. Δεν θα έχουμε διαφορετική στρατηγική. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε μέχρι σήμερα».
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91
12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Ελλάδα – Τουρκία (21:00)
14. Γερμανία – Φινλανδία (17:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)
Γαλανόλευκη η παράδοση στο Ελλάδα – Τουρκία (vids)
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/9): Το σπουδαίο ντέρμπι της Εθνικής και οι αγώνες σε Αγγλία και Ισπανία
