Εθνική Ελλάδας: «Πετάνε» για Ρίγα πάνω από 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ για τον ημιτελικό με την Τουρκία
Η Εθνική μας ομάδα παίζει σπουδαίο ματς το βράδυ της Παρασκευής με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό και αναμένονται 2.000 Έλληνες – Τι ισχύει με τις πτήσεις τσάρτερ από Αθήνα…
Η Εθνική μας ομάδα κοντράρεται με την Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής (12/09, 21:00) για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει ποια ομάδα θα βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πήρε μεγάλη πρόκριση επί της Λιθουανίας και βρίσκεται μετά από 16 χρόνια στην τετράδα, την ώρα που η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κυνηγάει το δεύτερο μετάλλιο της ιστορίας της μετά το 2001. Η Εθνική μας ομάδα είχε τη στήριξη εκατοντάδων φίλων της στο ματς με τη Λιθουανία πριν μερικές μέρες, όμως για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία αναμένεται να γίνει… απόβαση στη Ρίγα και την «Xiaomi Arena».
Η Εθνική, οι πτήσεις τσάρτερ και οι Τούρκοι
Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ έχει ζητήσει επισήμως 1,500 εισιτήρια από την FIBA, για τον ημιτελικό της Παρασκευής. Τα εισιτήρια αυτά αναμένεται να φύγουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ναυλώνονται πτήσεις τσάρτερ από την Aegean (και όχι μόνο) η μία μετά την άλλη.
Οι πτήσεις τσάρτερ για Λετονία θα είναι κάμποσες (οι πληροφορίες μιλούν για 5), ενώ είναι ανοιχτό να προστεθούν κι άλλες την ημέρα του αγώνα. Φυσικά καταλαβαίνει κανείς ότι αν η Ελλάδα προκριθεί στον τελικό η ζήτηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, ωστόσο για τον ημιτελικό σε πρώτη φάση αναμένονται πάνω από 2.000 Έλληνες να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.
Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετό κόσμο θα έχει και η Τουρκία για το ματς με την Ελλάδα, αφού κι εκείνη ναυλώνει τσάρτερ και η λογική λέει ότι θα έχει περισσότερο κόσμο από την Ελλάδα.
