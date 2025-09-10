Πώς μπορεί να δει κάποιος την Εθνική από κοντά… – Πτήσεις τσάρτερ και έξτρα εισιτήρια για τους Έλληνες φιλάθλους

Η Εθνική μας ομάδα πραγματοποίησε μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση στο φετινό Eurobasket, επικράτησε της Λιθουανίας στον προημιτελικό και έκλεισε θέση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν με φόντο την παρουσία της στον τελικό της Κυριακής.

Η «γαλανόλευκη» θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια ομάδα που είναι φαβορί για να βρεθεί στον τελικό, αλλά έχει όλα τα φόντα για να τη νικήσει και να γράψει ιστορία 20 χρόνια μετά το χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η Ελλάδα αναμένεται να έχει δυναμικό παρών στις κερκίδες την Παρασκευή στον μεγάλο ημιτελικό, καθώς περιμένουν τουλάχιστον 1000 Έλληνες να βρεθούν στην «Xiaomi Arena».

Πώς μπορεί να βρεθεί ένας φίλαθλος να στηρίξει από κοντά την Εθνική

Με ενέργειες της Ομοσπονδίας, έχει ναυλωθεί πτήση, η οποία θα πετάξει απευθείας από την Αθήνα προς τη Λετονία και τη Ρίγα για να διευκολυνθεί η μετακίνηση φιλάθλων οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι για τον ημιτελικό και τον μεγάλο ή μικρό τελικό της Ελλάδας.

Επίσης, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρξει αίτημα προς αεροπορικές εταιρίες να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους ακόμα περισσότερες πτήσεις προς τη χώρα της Βαλτικής, για να δηλώσει ακόμα περισσότερος κόσμος παρουσία στο πλευρό της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στη Ρίγα θα βρεθούν συνολικά πάνω από 1.500 Έλληνες για να στηρίξουν την Εθνική, που πραγματοποιεί ένα μυθικό τουρνουά και είναι έτοιμη να γράψει ιστορία στη Λετονία.