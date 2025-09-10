Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Με σπουδαία εμφάνιση η Ελλάδα «πάτησε» τη Λιθουανία, επικράτησε με 87-76 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket βάζοντας τέλος σε μία κατάρα 16 ετών.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δείχνει ικανή να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής σε αυτή τη διοργάνωση, βγάζοντας στους δρόμους τους Έλληνες μετά από πολλά χρόνια.

Αμέσως μετά τη λήξη του ματς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης και έβαλε με πάθος το αυτοκόλλητο της Ελλάδας.

Δείτε το βίντεο: