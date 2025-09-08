Επικό βίντεο: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με δύναμη το αυτοκόλλητο κι «έστειλε» την Ελλάδα στους «8» (pic, vid)
Η Ελλάδα είναι στους «8» του Eurobasket 2025, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο να βάζει την… σφραγίδα της πρόκρισης με πολύ ένταση και... πάθος.
- Η ζωή στις ευρωπαϊκές πόλεις: Ποια είναι τα κύρια προβλήματα των κατοίκων των αστικών κέντρων της ΕΕ;
- Είσαι φοιτητής; Έξι απλοί τρόποι για να εξοικονομήσεις χρήματα
- Η επιδιόρθωση της καρδιάς μετά από έμφραγμα δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία
- Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Η Ελλάδα επικράτησε 84-79 του Ισραήλ και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Eurobasket 2025 και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη σπουδαία νίκη της «γαλανόλευκης».
Όπως συνηθίζεται στο φετινό τουρνουά, ένας από τους παίκτες των ομάδων που προκρίνονται κολλάει ένα αυτοκόλλητο με τη σημαία της χώρας του σε έναν μεγάλο πίνακα με τον δρόμο των ομάδων προς τον μεγάλο τελικό.
Κάπως έτσι, για την Ελλάδα αυτό το έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον φόργουορντ των Μπακς να βάζει τη σημαία της χώρας μας με… εμφατικό τρόπο στον πίνακα του τουρνουά.
Δείτε το στιγμιότυπο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα και η Λιθουανία θα συγκρουστούν το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00), με μοναδικό στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.
- Σε ρόλο… προπονητή ο Λούκα Ντόντσιτς: «Συγκεντρωθείτε ρε μ@λ@κες» (vid)
- Ο Τζόλης και ένας νέος «μνηστήρας» πριν το φινάλε των μεταγραφών
- Γιατί ο Πελίστρι επιστρέφει νωρίτερα στον Παναθηναϊκό από την Ουρουγουάη
- Ο Ντόρσεϊ υποκλίθηκε στον Αντετοκούνμπο: «Κυρίαρχος» (pic)
- Οι Μπακς αποθέωσαν τον Αντετοκούνμπο: «Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο» (pic)
- Επικό βίντεο: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με δύναμη το αυτοκόλλητο κι «έστειλε» την Ελλάδα στους «8» (pic, vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις