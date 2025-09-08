Επικό βίντεο: Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο κόλλησε με δύναμη το αυτοκόλλητο κι «έστειλε» την Ελλάδα στους «8» (pic, vid)

Η Ελλάδα επικράτησε 84-79 του Ισραήλ και πήρε την πρόκριση για τους «8» του Eurobasket 2025 και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη σπουδαία νίκη της «γαλανόλευκης».

Όπως συνηθίζεται στο φετινό τουρνουά, ένας από τους παίκτες των ομάδων που προκρίνονται κολλάει ένα αυτοκόλλητο με τη σημαία της χώρας του σε έναν μεγάλο πίνακα με τον δρόμο των ομάδων προς τον μεγάλο τελικό.

Κάπως έτσι, για την Ελλάδα αυτό το έκανε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, με τον φόργουορντ των Μπακς να βάζει τη σημαία της χώρας μας με… εμφατικό τρόπο στον πίνακα του τουρνουά.

Δείτε το στιγμιότυπο με τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελλάδα και η Λιθουανία θα συγκρουστούν το βράδυ της Τρίτης (9/9, 21:00), με μοναδικό στόχο το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.