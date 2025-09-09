Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών
Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια η Εθνική προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurobasket και διεκδικεί μετάλλιο σε μία μεγάλη διοργάνωση.
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Κώστας Παπανικολάου συγκλόνισε αναφερόμενος στην κριτική των social media με αφορμή την χθεσινή ήττα της Εθνικής ποδοσφαίρου.
Όσα είπε ο Παπανικολάου:
«Στα social media είδα πάρα πολλούς να μειώνουν την προσπάθεια των παιδιών της ποδοσφαιρικής ομάδας, μίας πάρα πολύ ελπιδοφόρας γενιάς. Εκπροσωπούν την Ελλάδα. Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω μικρά παιδιά να το κάνουν. Βλέπω τους μεγαλύτερους να κρίνουν τα μικρά παιδιά.
Παιδιά που έχουν διαγράψει μία πορεία και στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας. Όταν εμείς οι γονείς, δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα… πρέπει όλοι να αλλάξουμε αυτό το τσιπάκι και να βλέπουμε το θετικό, όχι την τοξικότητα!»
