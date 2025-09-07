Ο Παπανικολάου ξεπέρασε τον Γκάλη σε συμμετοχές με την Εθνική (pic)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θέλει τη νίκη για να περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Με τη σημερινή συμμετοχή ο Κώστας Παπανικολάου έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, καθώς έφτασε τις 169 με το εθνόσημο και ξεπέρασε τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, που είχε σταματήσει στις 168.

Ο αρχηγός της Εθνικής ανέβηκε στην 10η θέση όλων των εποχών σε συμμετοχές με την Εθνική ομάδα. Ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, που έχει τιμήσει όλα αυτά τα χρόνια την γαλανόλευκη, δίνοντας μεγάλες μάχες μέσα στο παρκέ.

Η σχετική ανάρτηση:

Ο Παπανικολάου πάτησε παρκέ και προσπέρασε τον Νίκο Γκάλη στη λίστα με τις περισσότερες γαλανόλευκες συμμετοχές, μένοντας μόνος στην 10η θέση.#HellasBasketball 🇬🇷🏀#PantaDipla #MakeYourMark #EuroBasket @K_pap16 pic.twitter.com/yimrqqT5d4 — HellenicBF (@HellenicBF) September 7, 2025

Επόμενος στόχος για τον Κώστα Παπανικολάου η 9η θέση, όπου βρίσκεται ο Γιάννης Μπουρούσης με 174 συμμετοχές. Στην κορυφή παραμένει ο Παναγιώτης Γιαννάκης με 351 συμμετοχές.