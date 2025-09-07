Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
O Παπανικολάου έδωσε την πάσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι του Ισραήλ.
- Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 46 νεκροί από το πρωί της Κυριακής
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
Ορεξάτος ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ματς με το Ισραήλ και από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο πρόσφερε μία από τις φάσεις του αγώνα.
Σε αιφνιδιασμό ο Παπανικολάου έδωσε την ασίστ και ο «Greek Freak» κάρφωσε με δύναμη στο αντίπαλο καλάθι ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο γήπεδο.
Δείτε το βίντεο:
HERE COMES THE GREEK FREAK 🇬🇷#EUROBASKET pic.twitter.com/MKDlQNT49a
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025
