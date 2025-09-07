Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)

Ορεξάτος ξεκίνησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ματς με το Ισραήλ και από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο πρόσφερε μία από τις φάσεις του αγώνα.

Σε αιφνιδιασμό ο Παπανικολάου έδωσε την ασίστ και ο «Greek Freak» κάρφωσε με δύναμη στο αντίπαλο καλάθι ξεσηκώνοντας τον κόσμο στο γήπεδο.

Δείτε το βίντεο: