Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.09.2025 | 15:31
Αιματηρό επεισόδιο στα Χανιά - Μαχαίρωσαν δύο άντρες μέσα στο σπίτι τους
Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»
Μπάσκετ 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:59

Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»

Η FIBA έκανε γνωστούς τους τρεις διαιτητές του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας για τους «16» του Eurobasket, απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Πίεση: Ο χυμός που ίσως την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Πίεση: Ο χυμός που ίσως την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Spotlight

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή (7/9, 21:45) το Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket. Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν για το παιχνίδι.

Η τριάδα που ορίστηκε για τον αγώνα της Ελλάδας αποτελείται από τους Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).

Ποιοι είναι οι ρέφερι για την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ

Ο Ροσό διηύθυνε το εναρκτήριο παιχνίδι των «16», Τουρκία-Σουηδία (85-79), ενώ στην πρώτη φάση ήταν στη Ρίγα και συγκεκριμένα στα Λετονία-Τουρκία (73-93) και Τουρκία-Σερβία (95-90).

Ο Ιάπωνας ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου (6/9), Σερβία-Φινλανδία (86-92) και στην πρώτη φάση σφύριξε στο Ισραήλ-Σλοβενία (96-106), στο Γαλλία-Σλοβενία (103-95) και στο Γαλλία-Πολωνία (83-76).

Μαζί με τον Κάτο, στο Σερβία-Φινλανδία διαιτήτευσε και ο Καστίγιο, ενώ στην πρώτη φάση βρέθηκε στα Φινλανδία-Γερμανία (61-91), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Λιθουανία-Γερμανία (88-107).

Headlines:
89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Χατζηδάκης: Τι είπε για τις ρυθμίσεις χρεών – Η λογική του πακέτου Μητσοτάκη

Πρόληψη στο… πιάτο: Τι μειώνει τον κίνδυνο Πάρκινσον κατά 50%;

Πρόληψη στο… πιάτο: Τι μειώνει τον κίνδυνο Πάρκινσον κατά 50%;

Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)
Μπάσκετ 06.09.25

Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Η Φινλανδία έριξε... βόμβα μεγατόνων στο Eurobasket 2025, καθώς με ηγέτη τον τρομερό Μάρκανεν (29π.), απέκλεισε τη Σερβία από τη συνέχεια με 92-86 και πήρε εκείνη το «χρυσό εισιτήριο» για τους «8»!

Σύνταξη
Ο παίκτης από τη Λιθουανία που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Εθνική
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο Λιθουανός που θέλει να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εφόσον προκριθεί η Ελλάδα

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Αζουόλας Τουμπέλις έκαναν δηλώσεις μετά την πρόκριση της Εθνικής Λιθουανίας επί της Λετονίας και αναφέρθηκαν και στην πιθανή αναμέτρηση με την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας
Μπάσκετ 06.09.25

O Κώστας Αντετοκούνμπο αποκάλυψε σε ποιον παίκτη του Ισραήλ θα εστιάσει η Εθνική μας

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στους δημοσιογράφους για το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της Εθνικής μας στο Eurobasket 2025 κόντρα Ισραήλ για τους «16», ενώ στάθηκε στον Ντένι Άβντιγια.

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής του, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Με τη γνωστή δυσανεξία στην ουσιαστική κριτική και διεκδικώντας το αλάνθαστο του πάπα που καμία κοινωνία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Μητσοτάκης εφευρίσκει συμφέροντα και συνωμοσίες εναντίον του, που χρησιμοποιούν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο – Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης
Αίγυπτος 07.09.25

Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο - Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης

«Κλειδί» για την αναζωογόνηση της οικονομίας θεωρεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση το μεγαλεπήβολο έργο στο Όρος Σινά, αγνοώντας τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τη μοναδική ιστορία της χώρας

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

