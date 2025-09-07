Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»
Η FIBA έκανε γνωστούς τους τρεις διαιτητές του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας για τους «16» του Eurobasket, απέναντι στο Ισραήλ.
- Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- 89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή (7/9, 21:45) το Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket. Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν για το παιχνίδι.
Η τριάδα που ορίστηκε για τον αγώνα της Ελλάδας αποτελείται από τους Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).
Ποιοι είναι οι ρέφερι για την αναμέτρηση της Ελλάδας με το Ισραήλ
Ο Ροσό διηύθυνε το εναρκτήριο παιχνίδι των «16», Τουρκία-Σουηδία (85-79), ενώ στην πρώτη φάση ήταν στη Ρίγα και συγκεκριμένα στα Λετονία-Τουρκία (73-93) και Τουρκία-Σερβία (95-90).
Ο Ιάπωνας ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου (6/9), Σερβία-Φινλανδία (86-92) και στην πρώτη φάση σφύριξε στο Ισραήλ-Σλοβενία (96-106), στο Γαλλία-Σλοβενία (103-95) και στο Γαλλία-Πολωνία (83-76).
Μαζί με τον Κάτο, στο Σερβία-Φινλανδία διαιτήτευσε και ο Καστίγιο, ενώ στην πρώτη φάση βρέθηκε στα Φινλανδία-Γερμανία (61-91), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Λιθουανία-Γερμανία (88-107).
- Σορτς: «Θα δώσω τα πάντα για να φέρω τη Euroleague στον Παναθηναϊκό» (vid)
- Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»
- Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
- Στο Πολωνία – Βοσνία ο Αταμάν με το τουρκικό επιτελείο
- Πάει για μεταγραφή-έκπληξη ο Πανσερραϊκός – Ποιος είναι ο τερματοφύλακας που θέλει…
- Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις