Οι διαιτητές της αναμέτρησης της Εθνικής με το Ισραήλ για τη φάση των «16»

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Κυριακή (7/9, 21:45) το Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket. Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, η FIBA ανακοίνωσε τους διαιτητές που ορίστηκαν για το παιχνίδι.

Η τριάδα που ορίστηκε για τον αγώνα της Ελλάδας αποτελείται από τους Γιοάν Ροσό (Γαλλία), Τακάκι Κάτο (Ιαπωνία) και Λουίς Καστίγιο (Ισπανία).

Ο Ροσό διηύθυνε το εναρκτήριο παιχνίδι των «16», Τουρκία-Σουηδία (85-79), ενώ στην πρώτη φάση ήταν στη Ρίγα και συγκεκριμένα στα Λετονία-Τουρκία (73-93) και Τουρκία-Σερβία (95-90).

Ο Ιάπωνας ήταν στο τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου (6/9), Σερβία-Φινλανδία (86-92) και στην πρώτη φάση σφύριξε στο Ισραήλ-Σλοβενία (96-106), στο Γαλλία-Σλοβενία (103-95) και στο Γαλλία-Πολωνία (83-76).

Μαζί με τον Κάτο, στο Σερβία-Φινλανδία διαιτήτευσε και ο Καστίγιο, ενώ στην πρώτη φάση βρέθηκε στα Φινλανδία-Γερμανία (61-91), Φινλανδία-Λιθουανία (78-81) και Λιθουανία-Γερμανία (88-107).