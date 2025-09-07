Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Κυριακής (7/9, 21:45) το Ισραήλ, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket 2025.
Για τον αγώνα μίλησε ο προπονητής του Ισραήλ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, ο οποίος δήλωσε ότι παρότι αντιμετωπίζουν έναν δύσκολο αντίπαλο θα κυνηγήσουν την πρόκριση, παίζοντας σκληρές άμυνες για να σταματήσουν τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη. Μάλιστα, προσπάθησε να κάνει χιούμορ με ένα τουλάχιστον άστοχο σχόλιο, αφού πρόσθεσε ότι για να περιορίσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα χρειαστούν… όπλα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή του Ισραήλ
«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας», ανέφερε ο Ισραηλινός.
Για την άμυνα στον Αντετοκούνμπο: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος». Μάλιστα, σύμφωνα με την Ισραηλινή ιστοσελίδα haaretz.com, το προσωπικό της ομάδας προσπάθησε να αποτρέψει τη δημοσίευση αυτού του σχολίου.
