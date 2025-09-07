Τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του Eurobasket 2025

Δεύτερη σερί… βόμβα έπεσε στους «16» του Eurobasket, με τη Γεωργία να αποκλείει τη Γαλλία και να παίρνει θέση στη φάση των «8», παίρνοντας την σκυτάλη από τη Φινλανδία που χθες το βράδυ έστειλε σπίτι της τη Σερβία, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Πλέον έχουμε έξι ομάδες στα προημιτελικά, καθώς πέραν των Γεωργιανών και τον Πολωνών που προκρίθηκαν σήμερα, το εισιτήριο έχουν πάρει Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία.

Το βράδυ θα γνωρίζουμε και τις δύο τελευταίες χώρες, με την Ελλάδα να κοντράρει το Ισραήλ και την Ιταλία να παίζει με την Σλοβενία.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα στη φάση των «16» του Eurobasket:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

1. Λιθουανία – Λετονία 88-79

2. Τουρκία – Σουηδία 85-79

3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία – Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα – Ισραήλ (21:45)

6. Πολωνία – Βοσνία 80-72

7. Ιταλία – Σλοβενία (18:30)

8. Γαλλία – Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί:

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία – Ελλάδα ή Ισραήλ

10. Τουρκία – Πολωνία

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία – Ιταλία ή Σλοβενία

12. Φινλανδία – Γεωργία

Ημιτελικοί του Eurobasket:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 – Νικητής 10

14. Νικητής 11- Νικητής 12

Μικρός και μεγάλος τελικός του Eurobasket:

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός

Μεγάλoς Τελικός