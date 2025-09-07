Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Η Βοσνία ηττήθηκε με 80-72 από την Πολωνία στη φάση των «16» και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket 2025. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς εξέφρασε τα παράπονά του προς τους διαιτητές, καθώς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα πως έφαγε πολύ ξύλο, χωρίς να παίρνει φάουλ αρκετές φορές και τόνισε πως είναι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Βόσνιος ψηλός ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, αλλά είχε θέματα με τους ρέφερι και τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν στο ματς με την Πολωνία, σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νούρκιτς:

«Δεν θέλω να πω πολλά. Όμως όταν βλέπεις πόσους πόντους έβαλα κοντά στο καλάθι και πόσα λίγα φάουλ κέρδισα, καταλαβαίνεις. Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα.

Ήμασταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο τραυματισμός του Ρόμπερσον μάς επηρέασε. Νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν είχαμε κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος με κανέναν. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Ελπίζω όλοι να συνεχίσουμε να παίζουμε ως ένα γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε».