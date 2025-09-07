sports betsson
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»
Μπάσκετ 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:41

Παράπονα του Νούρκιτς για τη διαιτησία: «Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα»

Ο Γιουσούφ Νούρκιτς, σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Βοσνίας από τη συνέχεια του Eurobasket 2025, εξέφρασε τα παράπονά του στη διαιτησία του αγώνα κόντρα στην Πολωνία.

Σύνταξη
Η Βοσνία ηττήθηκε με 80-72 από την Πολωνία στη φάση των «16» και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Eurobasket 2025. Ο Γιουσούφ Νούρκιτς εξέφρασε τα παράπονά του προς τους διαιτητές, καθώς δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα πως έφαγε πολύ ξύλο, χωρίς να παίρνει φάουλ αρκετές φορές και τόνισε πως είναι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας του.

Ο Βόσνιος ψηλός ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, αλλά είχε θέματα με τους ρέφερι και τον τρόπο που τον αντιμετώπισαν στο ματς με την Πολωνία, σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νούρκιτς:

«Δεν θέλω να πω πολλά. Όμως όταν βλέπεις πόσους πόντους έβαλα κοντά στο καλάθι και πόσα λίγα φάουλ κέρδισα, καταλαβαίνεις. Έφαγα πολύ ξύλο και πήρα λίγα σφυρίγματα.

Ήμασταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά ο τραυματισμός του Ρόμπερσον μάς επηρέασε. Νομίζω ότι δεν θα ήταν άδικο αν είχαμε κερδίσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι θυμωμένος με κανέναν. Είμαι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας. Ελπίζω όλοι να συνεχίσουμε να παίζουμε ως ένα γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε».

googlenews

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό
Μπάσκετ 07.09.25

Eurobasket 2025: Οι τέσσερις πρώτες ομάδες που προκρίθηκαν στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τέσσερις ομάδες Τουρκία, Γερμανία, Λιθουανία και Φινλανδία προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 και περιμένουν να μάθουν αντίπαλο. Δείτε το «μονοπάτι» μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης…

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ
89η ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης επέλεξε συγκάλυψη και αλαζονεία – Εκτός τόπου και χρόνου ο πρωθυπουργός των καρτέλ

«Η σημερινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ήταν ένα μνημείο ωραιοποίησης της πραγματικότητας, λες και απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ζουν στην Ελλάδα», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους
Αντιπολιτευτικά πυρά 07.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μητσοτάκης και ΝΔ το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους

«Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός. Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων ΜΜΕ
Κυβερνητικά τεχνάσματα 07.09.25

Τα μπετοναρισμένα ΜΜΕ σε διάταξη «στριμώχνουν» τον Μητσοτάκη, αποκλεισμός μη φίλιων ΜΜΕ

Σεφ χειραγώγησης ο Παύλος Μαρινάκης - Φιλοκυβερνητικά μέσα στη σειρά ανέλαβαν και τις «σκληρές ερωτήσεις» στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - 2 + 1 αναπάντητη σε αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ - Ένταση στο τέλος της συνέντευξης

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027
English edition 07.09.25

Greece to Phase out ‘Personal Difference’ in Pensions by 2027

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced at the Thessaloniki International Fair that the pension adjustment known as the “personal difference” will be halved in 2026 and fully abolished in 2027, opening the way for more retirees to receive increases

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα
Δήλωση Τσουκαλά 07.09.25

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Αμετανόητο το σύστημα εξουσίας του Μαξίμου, οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα

«Με διάπλατο χαμόγελο και κυνισμό σχολίασε σχετικά με την αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί ημερών του, ότι "όταν ένας χάνει, κάποιος άλλος κερδίζει" και βρήκε ως λύση στα υπέρογκα ενοίκια, τη συγκατοίκηση».

Σύνταξη
Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο
Ζωικό «ποτάμι» 07.09.25

Η μεγαλύτερη μετανάστευση μεγάλων θηλαστικών στον κόσμο

Περίπου 300.000 αφρικανικές αντιλόπες, 346.000 γαζέλες Mongalla και 162.000 αντιλόπες Bohor reedbuck, διαμορφώνονουν ένα ζωικό «ποτάμι» ασύλληπτης κλίμακας, καθιστώντας τη μια εντυπωσιακή μετανάστευση ζώων.

Σύνταξη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
«Δεν γνωρίζω» 07.09.25

Η ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ακρίβεια καλπάζει κι ο Μητσοτάκης παίζει ξανά «τον ανήξερο» - Ο ισχυρισμός ότι «δεν γνωρίζει» τα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση μέχρι και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα

Σύνταξη
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
