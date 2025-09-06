Η απάντηση του Νούρκιτς στον Αταμάν για την ώρα του αγώνα: «Έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί»
Ο Γιουσούφ Νούρκιτς δεν άφησε αναπάντητες τις συνεχόμενες δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, εξηγώντας πως ο ίδιος είναι έτοιμος να παίξει ακόμη και στις... 5 το πρωί.
Ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σουηδίας για τους «16» του Eurobasket 2025, εξαπέλυσε ξανά πυρά κατά της FIBA σχετικά με τη διεξαγωγή των αγώνων της ομάδας του σε πρωινές ώρες.
Αυτή τη φορά, όμως, τα παράπονά του δεν έμειναν ασχολίαστα, αφού ο Γιουσούφ Νούρκιτς, που θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Τούρκο τεχνικό αν η Βοσνία περάσει το εμπόδιο της Πολωνίας, απάντησε στις δηλώσεις του Αταμάν, χαρακτηρίζοντάς τες ανόητες.
Ο νυν παίκτης των Γιούτα Τζαζ πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται για την ώρα διεξαγωγής, ενώ το μόνο που θεωρεί δύσκολο είναι τα προβλήματα των φίλων που θέλουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες.
Συγκεκριμένα, ο Νούρκιτς δήλωσε: «Ανοησίες. Υπάρχει πολύ δράμα. Πρέπει απλώς να παίζεις και όσο με αφορά εμένα, είμαι έτοιμος να παίξω και στις πέντε το πρωί. Αισθάνομαι άσχημα μόνο για τους οπαδούς που ταξιδεύουν, ίσως αυτοί να είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Για εμάς, είναι απλά σπουδαίο. Όποτε κι αν μας δοθεί η ευκαιρία, θα παίξουμε».
