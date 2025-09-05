Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»
- «Κόκκινη γραμμή» για την Αίγυπτο ο εκτοπισμός Παλαιστινίων - Σκληραίνει τη ρητορική της απέναντι στο Ισραήλ
- Υλοτόμος τραυματίστηκε θανάσιμα από πτώση μεγάλων κλαδιών κατά την κοπή δέντρων
- Αίγινα: Σοβαρές ευθύνες στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας για το θάνατο της 79χρονης
- Η Ινδία και η Ρωσία φαίνεται πως «χάθηκαν» για τις ΗΠΑ προς όφελος της «βαθιάς, σκοτεινής Κίνας», λέει ο Τραμπ
«Καρφιά» του Εργκίν Αταμάν προς τη FIBA σχετικά με την ώρα διεξαγωγής του αγώνα της ομάδας του με τη Σουηδία για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει αύριο (6/9) τους Σκανδιναβούς στις 12:00 το μεσημέρι στη Ρίγα και ο ομοσπονδιακός τεχνικός έγινε έξαλλος με τη διοργανώτρια αρχή, δηλώνοντας στην τουρκική τηλεόραση πως θεωρεί γελοίο να βάζουν παιχνίδι τόσο νωρίς στην πρώτη και αήττητη ομάδα του ομίλου, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον στόχο τους για το μετάλλιο.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν:
«Δεν μου αρέσει η ασέβεια της FIBA εναντίον μας, εναντίον της πρώτης ομάδας του ομίλου, η οποία τερμάτισε τον όμιλο αήττητη. Πρέπει να παίξουμε τον αγώνα νωρίτερα στις 12:00 αύριο. Είναι γελοίο. Είμαστε εδώ 15 μέρες και παίζουμε το πιο σημαντικό παιχνίδι στη φάση των νοκ άουτ, έναν αγώνα αποκλεισμού, στις 12:00.
Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα κι αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον στόχο μας να προχωρήσουμε στη φάση των μεταλλίων
Αυτή τη στιγμή, ονειρεύομαι μόνο να προχωρήσω στη φάση των μεταλλίων. Ο αγώνας εναντίον της Σερβίας τελείωσε. Τώρα, επικεντρώνομαι μόνο στο να κερδίσει η εθνική ομάδα αύριο τη Σουηδία και να προκριθεί στα προημιτελικά.
Είδαμε τις δυνατότητες της ομάδας μας. Στην πραγματικότητα, γνωρίζω αυτές τις δυνατότητες, αλλά σε όλα αυτά τα παιχνίδια που παίξαμε, τέλεια παιχνίδια, εξαιρετική άμυνα, στην επίθεση κυκλοφορούσαμε την μπάλα πολύ καλά, πάντα την μοιραζόμασταν. Ειδικά εναντίον του φαβορί αυτού του Ευρωμπάσκετ, της Σερβίας, παίξαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα του Top 16 και ελπίζω για τα προημιτελικά, και για να προκριθούμε στον τελικό».
- Άρης: Η επιλογή του Μανόλο Χιμένεθ και τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί
- ΑΕΚ: Ξεκίνησε προπονήσεις ο Γκρούγιτς (vid)
- Ζέκα: «Ο Ιωαννίδης θα ταιριάξει πολύ καλά στο σύστημα της Σπόρτινγκ»
- Παναθηναϊκός: Ο Σίριλ Ντέσερς έχει το «κλειδί» για τη μεταμόρφωση
- Η «κατάρα» του Ράμσεϊ με τους θανάτους «χτύπησε» και τον Τζόρτζιο Αρμάνι (pic)
- Τέλος εποχής: Αποχωρεί ο Σκαριόλο από την εθνική Ισπανίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις