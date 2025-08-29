Αταμάν: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσω τους Ρόκετς»
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Αλπερέν Σενγκούν και τόνισε πως αν τον είχε στον Παναθηναϊκό θα νικούσε τους Χιούστον Ρόκετς.
Η Τουρκία επικράτησε εύκολα της Τσεχίας στη 2η αγωνιστική του Eurobasket και ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Αλπερέν Σενγκούν, ο οποίος έφτασε μια ανάσα από το τριπλ-νταμπλ.
Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε παράλληλα σε μια πρόσφατη δήλωσή του για το ΝΒΑ και τη Euroleague, επισημαίνοντας ότι αν είχε τον νεαρό φόργουορντ/σέντερ στον Παναθηναϊκό, θα νικούσε τους Χιούστον Ρόκετς.
Η δήλωση του Εργκίν Αταμάν:
«Είναι υπέροχος παίκτης και all-star στο NBA. Και επίσης επειδή πολλοί λογαριασμοί στα social media τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Ευρώπη γράφουν για τις δηλώσεις μου για τις διαφορές ανάμεσα σε NBA και Euroleague, θέλω να το συνεχίσω: Δώστε μου τον Αλπερέν Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα κερδίσω τους Χιούστον Ρόκετς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού για τον Αλμπερέν Σενγκούν, ο οποίος ήταν απολαυστικός στην αναμέτρηση με την Τσεχία και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ.
Το βίντεο του Παναθηναϊκού από την πρώτη προπόνηση του Σορτς
Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της Euroleague, o Τι Τζέι Σορτς, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με τις πρώτες στιγμές του Αμερικανού γκαρντ στο νέο του σπίτι.
Μεταξύ άλλων, ο Σορτς γνώρισε το staff του τριφυλλιού αλλά και τους Μάριους Γκριγκόνις και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Στη συνέχεια, πάτησε το glass floor του ΟΑΚΑ και «έπιασε» δουλειά. Να υπενθυμίσουμε ότι η προετοιμασία του «τριφυλλιού» είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.
