Ντιαλό για Παναθηναϊκό: «Δεν πήγε κάτι στραβά – Αυτός είναι ο λόγος που έφυγα»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Άλφα Ντιαλό αναφέρθηκε στην εμπειρία του με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι η συνεργασία του με τον σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως αρχικά περίμενε.

Ο άσος της Μονακό μίλησε στο «Backdoor Podcast» για το συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την επιλογή των Μονεγάσκων, ενώ πρόσθεσε ότι υπήρξε σκέψη για δανεισμό, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία, οδηγώντας τελικά στη λύση της συνεργασίας του με το τριφύλλι.

Ο Ντιαλό είχε αποκτηθεί αρχικά από τον Παναθηναϊκό επί προπονητή Όντεντ Κάτας, ενώ η αλλαγή στη τεχνική ηγεσία με την άφιξη του Δημήτρη Πρίφτη έφερε αλλαγή προτεραιοτήτων και σχεδίων για τον παίκτη.

Μετά από μια εξαιρετική σεζόν με το Λαύριο (2020-21), καθιερώθηκε στη Μονακό τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και κερδίζοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της EuroLeague στη θέση «3».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντιαλό:

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο (σ.σ. ήταν τριετές), αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει, έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους», είπε και συνέχισε:

«Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία», συμπλήρωσε.