Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η τελευταία μέρα του «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

Πρόωρο τέλος θα έχει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, με το NBL να ανακοινώνει ότι η τελευταία μέρα παιχνιδιών, στις 22 Σεπτεμβρίου δεν θα διεξαχθεί.

Ο λόγος είναι ότι η Euroleague θα ξεκινήσει νωρίτερα από άλλες χρονιές, στις 30 Σεπτεμβρίου, μόλις 8 μέρες μετά τη διοργάνωση στην Αυστραλία, όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν.

Έτσι, τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην άλλη άκρη του κόσμου θα είναι το Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στις 18 Σεπτεμβρίου, στη Μελβούρνη, και στις 21 Σεπτεμβρίου οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν τους 36ers της Αδελαΐδας και η ομάδα του Βελιγραδίου τους Σίδνεϊ Κινγκς.

Η ανακοίνωση του NBL για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

«Λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, οι αγώνες του Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνονταν τη Δευτέρα το βράδυ στο Σίδνεϊ τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκαν. Αυτό οφείλεται στην πρόωρη ημερομηνία έναρξης της σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινά τώρα στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ως αποτέλεσμα, οι οπαδοί που αγόρασαν εισιτήρια μπορούν είτε να συμμετάσχουν στην εκδήλωση την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με τα εισιτήρια να μεταφέρονται ομαλά χωρίς επιπλέον κόστος, είτε να επιλέξουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Οι κάτοχοι εισιτηρίων ενθαρρύνονται να ελέγξουν το email Ticketek που έχουν δηλώσει για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.

Γνωρίζουμε πόσο ανυπομονούν οι οπαδοί για αυτές τις στιγμές, γι’ αυτό λυπούμαστε για οποιαδήποτε απογοήτευση μπορεί να προκαλέσει αυτό».

Στην πρεμιέρα της EuroLeague (30/9), ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Μπάγερν Μονάχου, ενώ η Παρτιζάν θα ταξιδέψει στο Ντουμπάι για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα.