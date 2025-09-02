Παναθηναϊκός: Πρώτη συγκέντρωση χωρίς Αταμάν και διεθνείς – Ναν: «Τρομερός ο Σορτς» (pics)

Την πρώτη του συγκέντρωση για τη σεζόν 2025-26 πραγματοποίησε την Τρίτη (2/9) ο Παναθηναϊκός στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» μπήκαν σε ρυθμούς προετοιμασίας με αρκετές απουσίες, καθώς ο Εργκίν Αταμάν βρίσκεται στο Ευρωμπάσκετ με την Τουρκία, ενώ λείπουν και οι διεθνείς Σλούκας, Μήτογλου, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροφ, Όσμαν, Γιούρτσεβεν, Χουάντσο και Γκραντ.

Την ομάδα καθοδήγησε ο Χρήστος Σερέλης, που είχε την ευκαιρία να δουλέψει με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα: Τι Τζέι Σορτς, Ρισόν Χολμς, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου. Παρών και ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος επανέρχεται κανονικά μετά την περσινή απουσία του.

Στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας συμμετέχουν επίσης ως βοηθητικοί οι Βασίλης Μουράτος, Ράιαν Τέιλορ, Χρήστος Γεώργας και δύο νεαροί από την εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με προπονήσεις στο ΟΑΚΑ, ενώ ο Παναθηναϊκός αναμένει την επιστροφή των διεθνών και φυσικά του Εργκίν Αταμάν για να μπει στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας ενόψει της νέας χρονιάς.

Δείτε εικόνες από την πρώτη «πράσινη»προπόνηση της σεζόν:

Ναν: «Τρομερός παίκτης ο Σορτς»

Μιλώντας για τους στόχους του αλλά και για τους Τι Τζει Σορτς και Ρισόν Χολμς, ο Κέντρικ Ναν ανέφερε τα εξής:

Για τις διαφορές ανάμεσα στην περσινή και τη φετινή πρώτη μέρα στον Παναθηναϊκό: «Δεν νιώθω διαφορετικά, με εξαίρεση την πρώτη σεζόν που ήρθα και δεν ήξερα τίποτα, ήμουν σε νέο περιβάλλον. Νιώθω άνετα, νιώθω καλά. Προετοιμάστηκα το καλοκαίρι και επέστρεψα για την τρίτη σεζόν. Νιώθω έτοιμος. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για τρίτη σεζόν και ανυπομονώ να επιτύχουμε».

Για τους στόχους τους: «Να κάνω τα ίδια. Με ενδιαφέρει η συνέπεια. Η ρουτίνα μου παραμένει η ίδια, τίποτα δεν αλλάζει. Ήμουν επιτυχημένος με αυτά πέρσι, το στάνταρ είναι να το επαναλάβω».

Για τον Χολμς: «Είναι βετεράνος, δεν με χρειάζεται. Ξέρει ακριβώς τι να κάνει».

Για τον Σορτς: «Δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε τίποτα. Θέλουμε ο Σορτς να έρθει και να είναι ο εαυτός του. Να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ομαδικό άθλημα, παίζουν πέντε παίκτες. Είναι τρομερός παίκτης, δεν κρατάει περισσότερο από όσο πρέπει την μπάλα. Δεν την χρειάζεται όλη την ώρα. Ήταν πρώτος στις ασίστ πέρσι νομίζω. Θα είναι εύκολη προσαρμογή για εμάς».