Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»

Η Τουρκία θριάμβευσε απέναντι στη Σερβία και έκλεισε τον όμιλο με 5-0 και στην κορυφή του ομίλου και ο Εργκίν Αταμάν είχε όρεξη στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τους «πλάβι».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την αδυναμία που έχει στον Νίκολα Γιόκιτς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τούρκου προπονητή, ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, πιθανότατα αλλάξει γνώμη μετά την εμφάνιση του Άλμπερεν Σένγκου κόντρα στον Σέρβο «γίγαντα».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Ergin Ataman joked that Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos might change his favorite player from Nikola Jokic to Alperen Sengun 😅🇹🇷 #EuroBasket More thoughts from Ataman: https://t.co/9gybQc49ei pic.twitter.com/HhyQcPWR6W — BasketNews (@BasketNews_com) September 3, 2025

«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νικολά Γιόκιτς. Αν είδε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι μπορεί να άλλαξε γνώμη και να θεωρεί πλέον τον Αλπερέν Σενγκούν ως τον αγαπημένο του παίκτη», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.