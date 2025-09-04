Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
O Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας έκανε ειδική αναφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τους Νίκολα Γιόκιτς και Αλπερέν Σενγκούν.
Η Τουρκία θριάμβευσε απέναντι στη Σερβία και έκλεισε τον όμιλο με 5-0 και στην κορυφή του ομίλου και ο Εργκίν Αταμάν είχε όρεξη στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τους «πλάβι».
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στον ισχυρός άνδρα της ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την αδυναμία που έχει στον Νίκολα Γιόκιτς. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τούρκου προπονητή, ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου, πιθανότατα αλλάξει γνώμη μετά την εμφάνιση του Άλμπερεν Σένγκου κόντρα στον Σέρβο «γίγαντα».
Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:
Ergin Ataman joked that Panathinaikos owner Dimitris Giannakopoulos might change his favorite player from Nikola Jokic to Alperen Sengun 😅🇹🇷 #EuroBasket
More thoughts from Ataman: https://t.co/9gybQc49ei pic.twitter.com/HhyQcPWR6W
— BasketNews (@BasketNews_com) September 3, 2025
«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νικολά Γιόκιτς. Αν είδε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι μπορεί να άλλαξε γνώμη και να θεωρεί πλέον τον Αλπερέν Σενγκούν ως τον αγαπημένο του παίκτη», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.
- Απίστευτο: Ποδοσφαιριστής χαστούκισε γυναίκα διαιτητή στην Κολομβία (vid)
- Αταμάν: «Αγαπημένος παίκτης του Γιαννακόπουλου ο Γιόκιτς, αλλά αν είδε το παιχνίδι ίσως αρχίσει να σκέφτεται τον Σένγκουν»
- Ρόμα: Η άλλη πλευρά του Κώστα Τσιμίκα (vid)
- «Τελικός» για την Εθνική κόντρα στην Ισπανία – Τα σενάρια για την πρωτιά και τα δύο μονοπάτια μέχρι τον τελικό
- «Πόλεμος» ανάμεσα σε beIN Sports και LFP Media
- Οι Νεοϋορκέζοι αγανακτούν με τις τιμές του US Open
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις