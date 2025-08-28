Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.
Η επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στην αγωνιστική δράση βρίσκεται προ των πυλών, με τον Εργκίν Αταμάν να το επιβεβαιώνει με πρόσφατες δηλώσεις του.
Ο τεχνικός των «πρασίνων» ανακοίνωσε πως ο 31χρονος Λιθουανός θα είναι 100% έτοιμος να αγωνιστεί στην πρεμιέρα της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου, στις 30 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
Ο Γκριγκόνις αγωνίστηκε τελευταία φορά με το «τριφύλλι» στις 17 Οκτωβρίου του 2024, στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Οι δηλώσεις του Αταμάν:
«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ.
Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας».
