Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Μάριους Γκριγκόνις (pic)

Χειρουργήθηκε ο Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού την Τετάρτη (11/12), προκειμένου να αντιμετωπίσει με δραστικό τρόπο το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στη μέση από τα μέσα Οκτωβρίου.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανακοινώσει το ακριβές διάστημα της αποθεραπείας του Λιθουανού φόργουορντ, ωστόσο, θα χρειαστεί να μείνει για μήνες εκτός δράσης.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Γκριγκόνις είχε 9.1 πόντους (60% στο δίποντο, 42% στο τρίποντο), 2.7 ριμπάουντ, 13. ασίστ και 8.7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 24:42 σε 41 παιχνίδια της EuroLeague. Φέτος πρόλαβε να παίξει σε μόλις 4 ματς, μετρώντας 3 πόντους και 1 ασίστ ανά 11’27».

Εκτός από τους Κέντρικ Ναν και Εργκίν Αταμάν η Euroleague τιμώρησε και τον Μάριο Χεζόνια, επιβάλλοντάς του πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ για έλλειψη σεβασμού σε έναν από τους τρεις διαιτητές στο περασμένο παιχνίδι της Ρεάλ.

Ο Κροάτης φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης τοποθετήθηκε μέσω Twitter για τις εν λόγω ποινές, δείχνοντας την ενόχλησή του και κατηγορώντας την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση πως δεν ασχολείται όσο θα έπρεπε με άλλα ζητήματα, όπως το φορτωμένο καλεντάρι ή η εμπειρία που έχουν ή δεν έχουν οι διαιτητές της λίγκας.

«Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση, ούτε θέτει κάποιο παράδειγμα», έγραψε αρχικά ο Χεζόνια, αναφορικά με την ποινή μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Ναν.

