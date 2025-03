Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague για τα 25 χρόνια με Σπανούλη, Ντόντσιτς και… Τζινόμπιλι (vid)

Η Euroleague κλείνει τα 25 της χρόνια και δημιούργησε ακόμα ένα εντυπωσιακό βίντεο με διάφορους πρωταγωνιστές από τις παλαιότερες, μέχρι τις πιο πρόσφατες σεζόν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Το βίντεο ξεκινά με κάποιες ιστορικές στιγμές, όπως το καλάθι του Γιώργου Πρίντεζη στον τελικό του 2012, ενώ στη συνέχεια νυν και πρώην παίκτες, μαζί με διάφορους προπονητές παίρνουν την… σκυτάλη στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα.

Αθλητές όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, ο Κώστας Σλούκας και ο Σέρχιο Γιουλ, μαζί με παλαιότερους θρύλους όπως ο Μανού Τζινόμπιλι, ο Μάικ Μπατίστ και ο Παούλιους Γιανκούνας, δίνουν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά, ενώ το βίντεο κλείνει με τους προπονητές όπως Λάσο, Αταμάν, Ομπράντοβιτς, Μεσίνα και Σπανούλης.

«Στην καρδιά της Ευρώπης ξεδιπλώνεται μια κληρονομιά. Τα έθνη ενώνονται μέσα από το πάθος τους για το μπάσκετ. Έχουμε δει τα highs και τα lows που κάνουν την καρδιά μας να σταματά. Buzzer-beaters, αντιπαλότητες, νικητήρια καλάθια. H EuroLeague είναι η σκηνή για τις πλέον εκπληκτικές μπασκετικές ιστορίες.

Από την Αθήνα, την ηλιόλουστη Μαδρίτη, τη Βιλερμπάν, το Βελιγράδι. Μένετε μαζί μας και ανάμεσά μας. Είμαστε μια οικογένεια που ενώνεται από το πάθος της για το μπάσκετ.

Η γιορτή της τελειότητας. Εκεί που φτιάχνονται οι θρύλοι. Η επόμενη γενιά παρακολουθεί. Αυτοί που ονειρεύονται. Αυτοί που έχουν πίστη. Αυτοί που κοπιάζουν. Αυτή η σεζόν είναι για εκείνους. Για τα μελλοντικά αστέρια, που θα κουβαλήσουν τη δάδα στο επόμενο κεφάλαιο. Είμαστε 25. Είμαστε 25».

A legacy of 25 years.

Join us as we take it to the next level. #EuroLeague25 I #Only25 pic.twitter.com/Jo0mvq9Z17

