Αταμάν κατά FIBA: «Δεν πέτυχαν τον στόχο τους…»

Η Τουρκία τα… χρειάστηκε απέναντι στη Σουηδία, επικράτησε όμως 85-79 και προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket 2025. Ωστόσο, ο προπονητής της γειτονικής μας χώρας, αλλά και του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν έριξε και πάλι τα… βέλη του στη FIBA.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής ξέσπασε και πάλι κατά της ομοσπονδίας για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα της φάσης των «16», ενώ πρόσθεσε πως «δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Αταμάν ανέφερε πως… λυπάται τη FIBA, θέλοντας για ακόμη μία φορά να εκφράσει την αντίθεσή του με τις αποφάσεις της, αναφορικά με την ώρα διεξαγωγής των αγώνων της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν:

«Υπάρχει κάτι που το λένε ρυθμός σώματος. Αν βάλεις το παιχνίδι της ομάδας στις 12:00 π.μ., θα ξεκινήσουμε άσχημα! Το περίμενα αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που μας το κάνει η FIBA! Φέρνεις τους παίκτες εδώ για το παιχνίδι από τα ξημερώματα. Λυπάμαι τη FIBA. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας», δήλωσε έξαλλος ο Τούρκος τεχνικός και συμπλήρωσε:

«Η Σουηδία έπαιξε καλά απέναντι σε Φινλανδία και Λιθουανία, είχα δει ότι είναι επικίνδυνη. Όλοι θεωρούν την Τουρκία φαβορί, όμως αυτού του είδους οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Ειδικά όταν παίζεις πρωί. Η τελευταία φορά που έπαιξα τόσο νωρίς ήταν το 2022 στο Βερολίνο και 30 χρόνια πριν σε τουρνουά μικρών εθνικών. Για εμάς ήταν δύσκολο. Εδώ και δύο ημέρες γκρινιάζω, γιατί παίζουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω.

Ξεκινήσαμε soft, όταν καταλάβαμε ότι ήμασταν σε δύσκολη θέση, παίξαμε πολύ καλύτερη άμυνα. Τους δώσαμε όμως αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα. Στο τέλος βρήκαμε τρόπο για να κερδίσουμε και τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον προημιτελικό, που θα γίνει σε κανονική ώρα. Εκτός αν αποφασίσουν να μας βάλουν να παίξουμε στις 11 το πρωί.

Η FIBA πρέπει να σκεφτεί την βελτίωση της διοργάνωσης, υπάρχουν ομάδες με εννέα και με δέκα παίκτες. Ξεκινάς με 12 και χάνεις τραυματίες. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι, ήρθε η ώρα για να αλλάξει το σύστημα, να μην υπάρχουν αγώνες στις 12 το πρωί. Δουλεύουμε μήνες γι’ αυτά τα παιχνίδια. Γιατί να παίξουμε τέτοια ώρα; Στο Βερολίνο παίξαμε καθημερινή, την ίδια ώρα. Η FIBA πρέπει να προοδεύσει. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να προτείνω πράγματα για την ποιότητα του αθλήματος. Είμαστε εδώ δύο μήνες, πρέπει να δίνουμε κάτι καλύτερο.

Ήρθαμε με σπουδαίο ρόστερ, με παίκτες που έχουν κίνητρο. Δουλεύουμε από τον Ιούλιο και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το μετάλλιο. Αυτός είναι ο μόνος στόχος μας. Κάποιες φορές χάνεις πράγματα, σήμερα έγινε αυτό. Ελπίζω ότι θα δούμε τα λάθη μας και θα αντιμετωπίσουμε ακόμα έναν καλό αντίπαλο στη συνέχεια, σεβόμαστε και τη Βοσνία και την Πολωνία.

Ο Όσμαν έπαιξε σπουδαία και στη σεζόν στη EuroLeague, είναι παίκτης που ξέρει το σύστημα, ξέρει πότε πρέπει να σουτάρει και πότε πρέπει να διεισδύσει, ελπίζω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο“.

Ο Τζέντι Όσμαν, από την πλευρά του, είπε πως: “Δεν έχω λόγο να πω οτιδήποτε για την ώρα του αγώνα. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται να τερματίζεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις τόσο νωρίς. Δεν βγάζει νόημα, αλλά τέλος πάντων. Η Σουηδία έπαιξε σκληρά, εμείς δεν κάναμε την καλύτερη εμφάνισή μας. Τελείωσε, θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τον αντίπαλό μας και θα είμαστε έτοιμοι, πιο δυναμικοί, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό που συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είναι καλή ώρα αυτή για να παίζεις, το να υπάρχουν δύο αγώνες σε μία ημέρα βοηθάει. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι ό,τι κι αν συμβαίνει».