Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Αταμάν κατά FIBA: «Δεν πέτυχαν τον στόχο τους…»
Μπάσκετ 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:58

Αταμάν κατά FIBA: «Δεν πέτυχαν τον στόχο τους…»

Ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να αφήσει ξανά αιχμές κατά της FIBA μετά τη νίκη-πρόκριση της Τουρκίας επί της Σουηδίας, στο Eurobasket.

Σύνταξη
A
A
Η Τουρκία τα… χρειάστηκε απέναντι στη Σουηδία, επικράτησε όμως 85-79 και προκρίθηκε στους «8» του Eurobasket 2025. Ωστόσο, ο προπονητής της γειτονικής μας χώρας, αλλά και του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν έριξε και πάλι τα… βέλη του στη FIBA.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος προπονητής ξέσπασε και πάλι κατά της ομοσπονδίας για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα της φάσης των «16», ενώ πρόσθεσε πως «δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας».

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο Αταμάν ανέφερε πως… λυπάται τη FIBA, θέλοντας για ακόμη μία φορά να εκφράσει την αντίθεσή του με τις αποφάσεις της, αναφορικά με την ώρα διεξαγωγής των αγώνων της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν:

«Υπάρχει κάτι που το λένε ρυθμός σώματος. Αν βάλεις το παιχνίδι της ομάδας στις 12:00 π.μ., θα ξεκινήσουμε άσχημα! Το περίμενα αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που μας το κάνει η FIBA! Φέρνεις τους παίκτες εδώ για το παιχνίδι από τα ξημερώματα. Λυπάμαι τη FIBA. Δεν μπόρεσαν να πετύχουν τους στόχους τους, εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας», δήλωσε έξαλλος ο Τούρκος τεχνικός και συμπλήρωσε:

«Η Σουηδία έπαιξε καλά απέναντι σε Φινλανδία και Λιθουανία, είχα δει ότι είναι επικίνδυνη. Όλοι θεωρούν την Τουρκία φαβορί, όμως αυτού του είδους οι αγώνες είναι επικίνδυνοι. Ειδικά όταν παίζεις πρωί. Η τελευταία φορά που έπαιξα τόσο νωρίς ήταν το 2022 στο Βερολίνο και 30 χρόνια πριν σε τουρνουά μικρών εθνικών. Για εμάς ήταν δύσκολο. Εδώ και δύο ημέρες γκρινιάζω, γιατί παίζουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο και μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω.

Ξεκινήσαμε soft, όταν καταλάβαμε ότι ήμασταν σε δύσκολη θέση, παίξαμε πολύ καλύτερη άμυνα. Τους δώσαμε όμως αυτοπεποίθηση στο ξεκίνημα. Στο τέλος βρήκαμε τρόπο για να κερδίσουμε και τώρα σκεφτόμαστε μόνο τον προημιτελικό, που θα γίνει σε κανονική ώρα. Εκτός αν αποφασίσουν να μας βάλουν να παίξουμε στις 11 το πρωί.

Η FIBA πρέπει να σκεφτεί την βελτίωση της διοργάνωσης, υπάρχουν ομάδες με εννέα και με δέκα παίκτες. Ξεκινάς με 12 και χάνεις τραυματίες. Ο άνθρωπος πηγαίνει στο φεγγάρι, ήρθε η ώρα για να αλλάξει το σύστημα, να μην υπάρχουν αγώνες στις 12 το πρωί. Δουλεύουμε μήνες γι’ αυτά τα παιχνίδια. Γιατί να παίξουμε τέτοια ώρα; Στο Βερολίνο παίξαμε καθημερινή, την ίδια ώρα. Η FIBA πρέπει να προοδεύσει. Δεν θέλω να γκρινιάζω, θέλω να προτείνω πράγματα για την ποιότητα του αθλήματος. Είμαστε εδώ δύο μήνες, πρέπει να δίνουμε κάτι καλύτερο.

Ήρθαμε με σπουδαίο ρόστερ, με παίκτες που έχουν κίνητρο. Δουλεύουμε από τον Ιούλιο και τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για το μετάλλιο. Αυτός είναι ο μόνος στόχος μας. Κάποιες φορές χάνεις πράγματα, σήμερα έγινε αυτό. Ελπίζω ότι θα δούμε τα λάθη μας και θα αντιμετωπίσουμε ακόμα έναν καλό αντίπαλο στη συνέχεια, σεβόμαστε και τη Βοσνία και την Πολωνία.

Ο Όσμαν έπαιξε σπουδαία και στη σεζόν στη EuroLeague, είναι παίκτης που ξέρει το σύστημα, ξέρει πότε πρέπει να σουτάρει και πότε πρέπει να διεισδύσει, ελπίζω ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο“.

Ο Τζέντι Όσμαν, από την πλευρά του, είπε πως: “Δεν έχω λόγο να πω οτιδήποτε για την ώρα του αγώνα. Δεν καταλαβαίνω πως γίνεται να τερματίζεις πρώτος στον όμιλο και να παίζεις τόσο νωρίς. Δεν βγάζει νόημα, αλλά τέλος πάντων. Η Σουηδία έπαιξε σκληρά, εμείς δεν κάναμε την καλύτερη εμφάνισή μας. Τελείωσε, θα ξεκουραστούμε, θα δούμε τον αντίπαλό μας και θα είμαστε έτοιμοι, πιο δυναμικοί, δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό που συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είναι καλή ώρα αυτή για να παίζεις, το να υπάρχουν δύο αγώνες σε μία ημέρα βοηθάει. Στο τέλος της ημέρας, πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι ό,τι κι αν συμβαίνει».

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Εξάρχου: Πώς κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιo από την Credia

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μανουσάκης: Δουλεύουμε κανονικά για τον GSI – Αναμένουμε από Κύπρο

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν
Eurobasket 2025 06.09.25

Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν

Η Σουηδία το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η Τουρκία ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε, νίκησε με 85-79 και πέρασε στους «8» του Eurobasket 2025 – Με Πολωνία ή Βοσνία στα προημιτελικά η ομάδα του Αταμάν

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο
Μπάσκετ 06.09.25

Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η ομάδα του Άρη επισκέφθηκε τον Γιώργο Τανούλη στην κλινική όπου νοσηλεύεται. μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη, στο πρόσφατο φιλικό των «κιτρινόμαυρων».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής 'Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Λιμάνι του Πειραιά: Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στην προβλήτα κατά την πρόσδεση
Δεν υπήρξε τραυματισμός 06.09.25

Κρουαζιερόπλοιο με 450 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά κατά την πρόσδεση

Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο