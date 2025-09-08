Ο Παπανικολάου και η υπόκλιση στον Σαμοντούροφ: «Μπράβο μωρή κ@@@» (vid)
Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ εντυπωσίασε με την εμφάνισή του απέναντι στο Ισραήλ, και ο Κώστας Παπανικολάου αποθέωσε τον 20χρονο.
Η Ελλάδα επικράτησε του Ισραήλ (84-79) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket 2025. Σπουδαία εμφάνιση έκανε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ο οποίος «άρπαξε» την ευκαιρία που του δόθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη και δεν απογοήτευσε, σημειώνοντας 7 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 16:14 λεπτά που αγωνίστηκε.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό για την εμφάνισή του, στην οποία είχε και ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο, το follow κάρφωμα λίγα λεπτά πριν το τέλος, ενώ λίγο αργότερα σημείωσε ένα κρίσιμο τρίποντο για να διευρύνει τη διαφορά στους 8.
Το σημαντικό αυτό σουτ αποθέωσε και ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, αφού πλησίασε τον Σαμοντούροφ και του φώναξε με έναν πιο… οπαδικό τόνο. «Μπράβο μωρή κ@@@» ήταν το σχόλιο του Παπανικολάου στον 20χρονο.
Δείτε το βίντεο με τον Παπανικολάου και την… υπόκλιση στον Σαμοντούροφ
Αξίζει να σημειωθεί πως η Εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία στα προημιτελικά του Eurobasket την Τρίτη (9/9, 21:00) με στόχο την πρόκριση που θα τη στείλει στα ημιτελικά και στη ζώνη των μεταλλίων.
