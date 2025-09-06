Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στο Eurobasket 2025 με τον καλύτερο τρόπο, επικρατώντας της Ισπανίας με 90-86 και έκλεισε την πρώτη θέση και το… συναπάντημα με το Ισραήλ στη φάση των «16». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην Κύπρο, με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στήριγμα του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Κώστα Σλούκα, όμως για ακόμη την «αθόρυβη» δουλειά την έκανε ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου.

Ο «Παπ» για ακόμη ένα καλοκαίρι δίνει το παρών στην Εθνική ομάδα και αποτελεί τον πιο έμπειρο παίκτη της 12αδας και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς «κρίκους» στην… αλυσίδα του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ο Παπανικολάου μπορεί να μην είναι πρώτος σκόρερ της Ελλάδας, ή να μην «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες όπως ο Γιάννης, όμως είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στην άμυνα.

Ο Σπανούλης γνωρίζει ότι είναι τοπ επιπέδου αμυντικός και σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής αναλαμβάνει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας και τον «σβήνει». Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Εθνικής ήταν ο βασικός υπεύθυνος για δύο… καταστροφικές βραδιές δύο σταρ του Eurobasket και NBAers, του Σιμόνε Φοντέκιο και του Σάντι Αλντάμα.

Στην πρεμιέρα ο Παπανικολάου ήταν αυτός που έγινε… βδέλλα στον Σιμόνε Φοντέκιο της Ιταλίας και των Μαϊάμι Χιτ, με τον φόργουορντ της «σκουάντρα ατζούρα» να μένει στους 4 πόντους με 1/11 σουτ, ενώ ο μέσος όρος στο τουρνουά είναι 15.6 πόντοι με 41% στα σουτ εντός πεδιάς.

Ο Παπανικολάου είχε λιγότερη… δουλειά στα επόμενα τρία ματς, όπου η Ελλάδα νίκησε εύκολα Κύπρο, Γεωργία και ηττήθηκε από τη Βοσνία, όμως έπιασε… δουλειά στο πέμπτο παιχνίδι και το πιο σημαντικό μέχρι και σήμερα στο τουρνουά, κόντρα στην Ισπανία. Η Εθνική μας νίκησε με 90-86 και ο βασικός λόγος ήταν ο… περιορισμός του αστεριού της «φούρια ρόχα», Σάντι Αλντάμα.

Ο Ισπανός φόργουορντ των Γκρίζλις είχε 12 πόντους με 2/11 σουτ και ο μέσος όρος του στο Ευρωμπάσκετ είναι 14 πόντοι με 39% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ και θα είναι από το σπίτι του στο υπόλοιπο Eurobasket, διότι αποκλείστηκε με τον «Παπ» να αγωνίζεται στο «4» για να τον «σβήσει». Και φυσικά έβγαλε εις πέρας την αποστολή του. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Παπανικολάου αρκεί να δει ότι οι δύο NBAερς που ανέλαβε το μαρκάρισμα τους είχαν μαζί 3/22 σουτ εντός πεδιάς!

Η επόμενη αποστολή του Παπανικολάου

Ο Παπανικολάου μετά τη φάση των ομίλων και την πρωτιά, βλέπει ότι το «μονοπάτι» που βρίσκεται στα νοκ-άουτ η Εθνική έχει την ευκαιρία να προχωρήσει μακριά. Η «γαλανόλευκη» θα παίξει με το Ισραήλ στους «16» για την πρόκριση και ο αρχηγός μετά τους Φοντέκιο και Αλντάμα θα αναλάβει πιθανότατα για λίγα λεπτά ή για περισσότερα το μαρκάρισμα του Ντένι Αβντίγια των Μπλέιζερς.

Ο Ισραηλινός φόργουορντ κάνει εξαιρετικό Eurobasket με 24.4 πόντους μέσο όρο και είναι ο τέταρτος σκόρερ στη διοργάνωση ως τώρα, ενώ παράλληλα έχει 7.6 ριμπάουντ, 3.0 ασίστ και 2.0 κλεψίματα. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ισραήλ και ο Σπανούλης αναμένεται να ρίξει πάνω του για κάποιο διάστημα τον καλύτερο και πιο συνεπή αμυντικό του, με σκοπό να κάνει ότι και στους άλλους δύο.

Η αποστολή στον Αβντίγια είναι πιο δύσκολη και λόγω σωματοδομής και λόγω ποιότητας, όμως όλα αυτά τα χρόνια ο «Παπ» έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στη Euroleague. Όσον αφορά τους αριθμούς του μέχρι στιγμής στο τουρνουά ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει σε 24.3 λεπτά συμμετοχής, 7 πόντους με 55.6% στο δίποντο, 38,9% στο τρίποντο και 68,7% στις βολές, 5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 0.6 κλεψίματα.