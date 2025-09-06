sports betsson
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Κώστας Παπανικολάου: Η… απάντηση του Σπανούλη στους NBAers και η επόμενη αποστολή (vids)
Μπάσκετ 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:03

Κώστας Παπανικολάου: Η… απάντηση του Σπανούλη στους NBAers και η επόμενη αποστολή (vids)

Ο Κώστας Παπανικολάου είναι ο «κρυπτονίτης» των NBAers στο Eurobasket 2025, έχει «σβήσει» ήδη Φοντέκιο και Αλντάμα και ετοιμάζεται για τον επόμενο...

Γιώργος Πανταζόγλου
Η Εθνική μας ομάδα ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων στο Eurobasket 2025 με τον καλύτερο τρόπο, επικρατώντας της Ισπανίας με 90-86 και έκλεισε την πρώτη θέση και το… συναπάντημα με το Ισραήλ στη φάση των «16». Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έδειξε πολύ καλά στοιχεία στην Κύπρο, με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στήριγμα του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Κώστα Σλούκα, όμως για ακόμη την «αθόρυβη» δουλειά την έκανε ο αρχηγός της «γαλανόλευκης», Κώστας Παπανικολάου.

Ο «Παπ» για ακόμη ένα καλοκαίρι δίνει το παρών στην Εθνική ομάδα και αποτελεί τον πιο έμπειρο παίκτη της 12αδας και είναι ένας από τους πιο σημαντικούς «κρίκους» στην… αλυσίδα του ομοσπονδιακού τεχνικού. Ο Παπανικολάου μπορεί να μην είναι πρώτος σκόρερ της Ελλάδας, ή να μην «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες όπως ο Γιάννης, όμως είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στην άμυνα.

Ο Σπανούλης γνωρίζει ότι είναι τοπ επιπέδου αμυντικός και σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής αναλαμβάνει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας και τον «σβήνει». Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Εθνικής ήταν ο βασικός υπεύθυνος για δύο… καταστροφικές βραδιές δύο σταρ του Eurobasket και NBAers, του Σιμόνε Φοντέκιο και του Σάντι Αλντάμα.

Στην πρεμιέρα ο Παπανικολάου ήταν αυτός που έγινε… βδέλλα στον Σιμόνε Φοντέκιο της Ιταλίας και των Μαϊάμι Χιτ, με τον φόργουορντ της «σκουάντρα ατζούρα» να μένει στους 4 πόντους με 1/11 σουτ, ενώ ο μέσος όρος στο τουρνουά είναι 15.6 πόντοι με 41% στα σουτ εντός πεδιάς.

Ο Παπανικολάου είχε λιγότερη… δουλειά στα επόμενα τρία ματς, όπου η Ελλάδα νίκησε εύκολα Κύπρο, Γεωργία και ηττήθηκε από τη Βοσνία, όμως έπιασε… δουλειά στο πέμπτο παιχνίδι και το πιο σημαντικό μέχρι και σήμερα στο τουρνουά, κόντρα στην Ισπανία. Η Εθνική μας νίκησε με 90-86 και ο βασικός λόγος ήταν ο… περιορισμός του αστεριού της «φούρια ρόχα», Σάντι Αλντάμα.

YouTube thumbnail

Ο Ισπανός φόργουορντ των Γκρίζλις είχε 12 πόντους με 2/11 σουτ και ο μέσος όρος του στο Ευρωμπάσκετ είναι 14 πόντοι με 39% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ και θα είναι από το σπίτι του στο υπόλοιπο Eurobasket, διότι αποκλείστηκε με τον «Παπ» να αγωνίζεται στο «4» για να τον «σβήσει». Και φυσικά έβγαλε εις πέρας την αποστολή του. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο σπουδαίος παίκτης είναι ο Παπανικολάου αρκεί να δει ότι οι δύο NBAερς που ανέλαβε το μαρκάρισμα τους είχαν μαζί 3/22 σουτ εντός πεδιάς!

YouTube thumbnail

Η επόμενη αποστολή του Παπανικολάου

Ο Παπανικολάου μετά τη φάση των ομίλων και την πρωτιά, βλέπει ότι το «μονοπάτι» που βρίσκεται στα νοκ-άουτ η Εθνική έχει την ευκαιρία να προχωρήσει μακριά. Η «γαλανόλευκη» θα παίξει με το Ισραήλ στους «16» για την πρόκριση και ο αρχηγός μετά τους Φοντέκιο και Αλντάμα θα αναλάβει πιθανότατα για λίγα λεπτά ή για περισσότερα το μαρκάρισμα του Ντένι Αβντίγια των Μπλέιζερς.

Ο Ισραηλινός φόργουορντ κάνει εξαιρετικό Eurobasket με 24.4 πόντους μέσο όρο και είναι ο τέταρτος σκόρερ στη διοργάνωση ως τώρα, ενώ παράλληλα έχει 7.6 ριμπάουντ, 3.0 ασίστ και 2.0 κλεψίματα. Είναι ο καλύτερος παίκτης του Ισραήλ και ο Σπανούλης αναμένεται να ρίξει πάνω του για κάποιο διάστημα τον καλύτερο και πιο συνεπή αμυντικό του, με σκοπό να κάνει ότι και στους άλλους δύο.

Η αποστολή στον Αβντίγια είναι πιο δύσκολη και λόγω σωματοδομής και λόγω ποιότητας, όμως όλα αυτά τα χρόνια ο «Παπ» έχει αποδείξει ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στη Euroleague. Όσον αφορά τους αριθμούς του μέχρι στιγμής στο τουρνουά ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έχει σε 24.3 λεπτά συμμετοχής, 7 πόντους με 55.6% στο δίποντο, 38,9% στο τρίποντο και 68,7% στις βολές, 5 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ και 0.6 κλεψίματα.

YouTube thumbnail

Αθλητική Ροή
Stream sports
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν
Eurobasket 2025 06.09.25

Τουρκία – Σουηδία 85-79: Τα βρήκε σκούρα, αλλά πέρασε στους «8» η ομάδα του Αταμάν

Η Σουηδία το πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά η Τουρκία ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε, νίκησε με 85-79 και πέρασε στους «8» του Eurobasket 2025 – Με Πολωνία ή Βοσνία στα προημιτελικά η ομάδα του Αταμάν

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο
Μπάσκετ 06.09.25

Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η ομάδα του Άρη επισκέφθηκε τον Γιώργο Τανούλη στην κλινική όπου νοσηλεύεται. μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη, στο πρόσφατο φιλικό των «κιτρινόμαυρων».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»
Eurobasket 2025 05.09.25

Έξαλλος ο Αταμάν: «Ασέβεια της FIBA – Γελοίο να παίζουμε παιχνίδι νοκ-άουτ στις 12:00»

Ο Εργκίν Αταμάν τα έβαλε με την FIBA για την ώρα διεξαγωγής του αγώνα με την Σουηδία και τόνισε «πώς ακόμα και αν παίξουμε στις τρεις το πρωί, κανείς δεν μπορεί να μας εμποδίσει να προχωρήσουμε»

Σύνταξη
Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)
Eurobasket 2025 05.09.25

Το προφίλ του Ισραήλ: Ο Αβντίγια, η νίκη με τη Γαλλία και ο οιωνός που δείχνει χρυσό για την Εθνική (vids)

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τους «16» του Eurobasket και θα βρει απέναντι της τον Ντένι Αβντίγια, ένα... ιδιαίτερο ρόστερ και μια ομάδα που το 2005 την είχε κερδίσει στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους
Πιερία 06.09.25

Φάμελλος: Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν αφεθεί στην τύχη τους

«Δεν υπάρχει σχεδιασμός ώστε το τουριστικό προϊόν να μην έχει μόνο θερινό χαρακτήρα, αλλά να συνδυάζεται με τα πλούσια ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία
Προειδοποίηση 06.09.25

Πώς η σκληρή δεξιά στην Ευρώπη απειλεί την οικονομία

«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 06.09.25

Η μάχη για τη Fed – Οι τρεις φιναλίστ του Τραμπ και οι πιθανότητες

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι – Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι
Λαϊκό προσκύνημα 06.09.25

Ντονατέλα Βερσάτσε, Άντζελα Μισόνι - Πλήθος κόσμου και VIP αποτίουν φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι

Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Τσίπρας: Παραδώσαμε μια χώρα στο ξέφωτο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη την οδηγεί πάλι σε αδιέξοδο – Επιτελικό κράτος της διαφθοράς και των επιδοτούμενων στελεχών με Πόρσε

Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»
Κόσμος 06.09.25

Γιατί οι άνθρωποι ρίχνουν λάδι στη φωτιά για τον υποτιθέμενο θάνατο του Τραμπ; – «Αυτή η ακόρεστη πείνα»

Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ζελένσκι: Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»
«Ας έρθει αυτός στο Κίεβο» 06.09.25

Απορρίπτει την πρόταση Πούτιν για συνάντηση στη Μόσχα ο Ζελένσκι και τον αποκαλεί «τρομοκράτη»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κάρλο Ακούτις: O «influencer του Θεού» αγιοποιείται την Κυριακή
Κόσμος 06.09.25

Την Κυριακή οι millennials αποκτούν τον δικό τους Άγιο - O «influencer του Θεού» αγιοποιείται

Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ
Σε εργοστάσιο της Hyunday 06.09.25

Η Νότια Κορέα θα υποστηρίξει τους πολίτες της που συνελήφθησαν από την υπηρεσία μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας
ΔΕΘ 06.09.25

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)
On Field 06.09.25

Ταλαντούχα, πλήρης και μοναδική: Ένας χρόνος για την «Εθνική του Ιβάν» που ήρθε για να… μείνει! (pics, vids)

Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»
Η μπάλα στην εξέδρα 06.09.25

Ούτε κουβέντα από Μητσοτάκη για τις ελλείψεις στο ΕΣΥ – «Σε δύο χρόνια ένα καλύτερο σύστημα υγείας…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
