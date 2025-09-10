Ο Κουρτινάιτις απένειμε εύσημα στον Βασίλη Σπανούλη: «Έκανε εξαιρετικό κοουτσάρισμα»
Ο προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας, Ρίμας Κουρτινάιτις μίλησε με κολακευτικά λόγια τόσο για την Εθνική μας ομάδα, όσο και για τον Βασίλη Σπανούλη.
Η Εθνική μας ομάδα «λύγισε» τη Λιθουανία με 87-76 και πήρε εκείνη την πρόκριση για τους «4» του Eurobasket 2025, με τον Ρίμας Κουρτινάιτις να παραδέχεται πως η Ελλάδα ήταν ανώτερη από τους Λιθουανούς, ενώ συνεχάρη και τον Βασίλη Σπανούλη για το κοουτσάρισμά του.
«Θέλω να συγχαρώ την Ελλάδα και τον Βασίλη Σπανούλη για το εξαιρετικό κοουτσάρισμα. Ήταν καλύτεροι από μας, εμείς δεν ήμασταν αρκετά δυνατοί για να νικήσουμε. Εμείς έχουμε έξι νέους παίκτες, κάποιοι έπαιξαν τέτοιου επιπέδου παιχνίδι για πρώτη φορά», ήταν τα λιτά, αλλά ουσιαστικά λόγια του προπονητή των Λιθουανών, Ρίμας Κουρτινάιτις για το παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες που βρήκε την Ελλάδα θριαμβεύτρια.
