Η ατάκα του Γιάννη και η επόμενη μεγάλη μάχη της Εθνικής
Το «άλλο ένα παιχνίδι» του Γιάννη μετά τον προημιτελικό με τη Λιθουανία και ο δρόμος της Εθνικής μέχρι τον ιστορικό της στόχο. Αναλυτικά τα μονοπάτια μέχρι το τέλος του τουρνουά που... πλησιάζει.
«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι», αυτή ήταν η σύντομη αλλά… εύστοχη κουβέντα του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη νίκη της Εθνικής με 87-76 επί της Λιθουανίας, που έστειλε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις κορυφαίες ομάδες του Eurobasket.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και αυτό είναι το μονοπάτι της μέχρι τον μεγάλο τελικό της 14ης Σεπτεμβρίου.
Αρχικά, η Ελλάδα θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο στους «4», για να βρεθεί στον τελικό, εκεί όπου θα βρει το νικητή του άλλου ημιτελικού, που θα προκύψει από τις ομάδες που θα προκριθούν από τα ζευγάρια Γερμανία – Σλοβενία και Φινλανδία – Γεωργία.
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία (21:00)
12. Φινλανδία – Γεωργία (17:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Ελλάδα – Τουρκία (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)
