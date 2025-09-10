Η αρχηγική εμφάνιση του Παπανικολάου κόντρα στη Λιθουανία (vid)

Η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει το εντυπωσιακό της ταξίδι στο Eurobasket 2025, έχοντας πλέον φτάσει στα ημιτελικά μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας (87-76). Σε ένα παιχνίδι όπου ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες, ο Γιάννης με την αστείρευτη ενέργειά του, ο Σλούκας με την ηγετική του καθοδήγηση, ο Τολιόπουλος με τα μεγάλα σουτ και φυσικά ο Σπανούλης με τη σφραγίδα του στον πάγκο.

Υπήρξε ένας που έδειξε τι σημαίνει να είσαι πραγματικός αρχηγός. Ο λόγος για τον Κώστα Παπανικολάου.

Ο 34χρονος φόργουορντ έμεινε στο παρκέ περισσότερο από κάθε άλλον διεθνή, μετρώντας 36’52’’ συμμετοχής. Δεν ήταν απλώς παρών, ήταν παντού. Έδωσε ενέργεια στην άμυνα, έβαλε κρίσιμους πόντους, μάζεψε ριμπάουντ και έδειξε με κάθε του κίνηση πως είναι αποφασισμένος να φτάσει την Εθνική όσο πιο μακριά γίνεται.

Ο Παπανικολάου δεν «σταματάει»

Μπορεί να μην είναι πια ο πιο γρήγορος παίκτης της ομάδας, ούτε ο πρώτος σκόρερ, όμως η αποφασιστικότητα και το πάθος του δεν χωρούν αμφισβήτηση. Ξέρει ότι ίσως αυτό να είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά με τη «γαλανόλευκη» και δείχνει έτοιμος να τα δώσει όλα. Είτε η Ελλάδα φτάσει στην κορυφή είτε όχι, ο αρχηγός θα έχει αφήσει την ψυχή του στο παρκέ.

Απέναντι στη Λιθουανία η είχε,8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και +12 το επιμέρους σκορ της Ελλάδας με τον ίδιο στο παρκέ.

Αριθμοί που δεν λένε όλη την αλήθεια, γιατί η μεγαλύτερη συμβολή του Παπανικολάου ήταν το παράδειγμά του. Ο αρχηγός δεν άφησε στιγμή να πέσει η ένταση, παρασέρνοντας τους συμπαίκτες του με το πάθος και τη μαχητικότητά του.