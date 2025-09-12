Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/9): Το σπουδαίο ντέρμπι της Εθνικής και οι αγώνες σε Αγγλία και Ισπανία
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/9) – Πού «παίζει» το Ελλάδα – Τουρκία
Ελλάδα και Τουρκία κοντράρονται απόψε (12/9, 21:00) στους «4» του Eurobasket, για μία θέση στο μεγάλο τελικό του τουρνουά, με το ματς της Εθνικής μας να είναι αυτό που τραβάει τα βλέμματα στο σημερινό (12/9) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Το ματς έχει τζάμπολ στις 21:00 και θα μεταδοθεί από ΕΡΤ1 και Novasports Start, ενώ ο άλλος ημιτελικός του τουρνουά ξεκινά στις 17:00 και τηλεοπτικά επίσης από τα ίδια κανάλια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/9)
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κλήρωση Davis Cup
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 2η Μέρα
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
14:15 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS1
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
15:10 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS2
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS3
17:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Γερμανία – Φινλανδία Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ
17:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 2η Μέρα
17:00 Novasports 4HD Βαλένθια – Άρκα Γκντίνια aΘens cup
18:45 COSMOTE SPORT 4 HD Παρί – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ
19:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο, Προημιτελικοί
19:30 Novasports Prime Πάντερμπορν – Μπόχουμ Bundesliga 2
20:00 Novasports 4HD Μερσίν – Αθηναϊκός aΘens cup
21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Τουρκία Ημιτελικός Ευρωμπάσκετ
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
21:30 Novasports 1HD Λας Πάλμας – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β Ποδόσφαιρο
22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 6 HD Μπενφίκα – Σάντα Κλάρα Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γκουανταλαχάρα, Προημιτελικοί
23:30 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις