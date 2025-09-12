Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο ηγέτης της Εθνικής έτοιμος για τη μεγάλη μάχη με την Τουρκία (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν άλλαξε μέσα από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες στο NBA και τα κέρδη εκατομμυρίων. Η φανέλα της Εθνικής έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Είναι ο ηγέτης της ομάδας και ονειρεύεται την κατάκτηση ακόμα μιας κορυφής.

Το εμπόδιο της Τουρκίας στον ημιτελικό του Eurobasket φαντάζει δύσκολο αλλά όχι ανυπέρβλητο. Όλα τα βλέμματα στη γαλανόλευκη φανέλα με το νούμερο 34.

Ο απόλυτος σταρ καλείται για ακόμα μια φορά να βοηθήσει καταλυτικά σε άμυνα και επίθεση. Να οδηγήσει τους συμπαίκτες του και να βάλει μια σειρά από προβλήματα στον Εργκίν Αταμάν και την ομάδα του. Ένας τίτλος με την εθνική λείπει από την καριέρα του και αυτή τη φορά, ίσως είναι η μεγάλη ευκαιρία του.

Με σκληρή δουλειά, σωστό προγραμματισμό και επιλογές, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε όλα τα όνειρα που έκανε παιδί, να παίρνουν σάρκα και οστά. Ακόμα κι τα πιο τραβηγμένα του, όταν πήγαινε στο NBA.

Ο δύο φορές MVP του NBA ξέρει πως μια ολόκληρη χώρα περιμένει από εκείνον το κάτι παραπάνω. Μια εμφάνιση αντάξια της αξίας του, στον αποψινό ημιτελικό.

Τα «χρυσά» συμβόλαια

Αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο 4ος πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του NBA πίσω μόνο από τους Στέφεν Κάρι, ΛεΜπρον Τζέιμς και Κέβιν Ντουράν. Το 3ετές συμβόλαιο που υπέγραψε το 2023 με τους Μπακς, θα τον κάνει πλουσιότερο κατά 159.000.000 ευρώ. Με τον ίδιο να παραμένει προσγειωμένος. Κάτι που ίσως είναι και το μεγαλύτερο μυστικό για τη διαχρονική επιτυχία του.

Ο Γιάννης συνεχίζει να δουλεύει και τα κέρδη του αυξάνονται, με τον ίδιο να κάνει όλα αυτά τα χρόνια επενδύσεις και φιλανθρωπίες. Το πρώτο συμβόλαιο που υπέγραψε στους Μπακς το 2013 φαντάζει σήμερα πολύ μικρό. Τα 1,7 εκατ. δολάρια εκείνης της περιόδου θα γίνουν τη σεζόν 2027-2028, 62,7 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια αυξητική τάση παρουσιάζουν και τα έσοδα από διαφημίσεις. Το πρώτο συμβόλαιο με τη Nike του απέφερε 25.000 δολάρια και 5.000 ως μπόνους υπογραφής και το συμβόλαιο της περιόδου 2017-18, τον έκανε πλουσιότερο κατά 9 εκ. δολάρια.

Την τρέχουσα σεζόν ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ κερδίζει 48,8 εκατομμύρια ευρώ από το συμβόλαιό του στους Μπακς και άλλα 45 εκατομμύρια από διαφημίσεις και χορηγίες. Οι συνολικές απολαβές του, φτάνουν φέτος τα 94,4 εκατομμύρια ευρώ.

Έχει αποδείξει μέσα από φιλανθρωπίες στην Ελλάδα και όχι μόνο ότι ποτέ δεν επιδιώκει την προβολή τέτοιου είδους πράξεων.

Τα μέχρι στιγμής έσοδα από τη μοναδική του καριέρα που συνεχίζεται φτάνουν τα 437,92 εκατομμύρια. Η αξία που έχει ήδη επιστρέψει στους Μπακς είναι μυθική. Αναλύσεις της αγοράς έχουν υπολογίσει ότι την περίοδο 2013-2022 ο οργανισμός «κέρδισε» σωρευτικά από εκείνον περί τα 2 δισ. δολάρια.

Όλα αυτά όμως δεν αφορούν την Εθνική. Αυτή είναι η φιλοσοφία και στο πίσω μέρος του μυαλού του, το μεγάλο του όνειρο.

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος πως η κατάκτηση της κορυφής με την εθνική είναι θέμα χρόνου.

Η μεγάλη ώρα ίσως έχει φτάσει για τον Γιάννη και τους συμπαίκτες του. Για την εθνική μας ομάδα που είναι πανέτοιμη για ακόμα ένα μεγάλο ραντεβού με την ιστορία της.