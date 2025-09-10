Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποθεώνει την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ξέφρενη πορεία της Εθνικής μπάσκετ στο Eurobasket 2025 έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον σε σημείο που και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή να έχει άρθρο για την Ελλάδα στην ιστοσελίδα της.

Με τίτλο: «Γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα στον πρώτο τίτλο σε Ευρωμπάσκετ μετά από 20 χρόνια», αναφέρεται στην επιτυχία της Εθνικής ομάδας» και υπότιτλο: «Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ήταν κυρίαρχος στα προημιτελικά εναντίον της Λιθουανίας, με την Ελλάδα να στοχεύει πλέον στο πρώτο χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ από το 2005.»

Το κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα πλησίασε περισσότερο στο πρώτο της μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ από το 2009 με μια συναρπαστική νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας στα προημιτελικά χθες το βράδυ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε γιατί είναι δύο φορές MVP του NBA με μια ασταμάτητη απόδοση, πετυχαίνοντας 29 πόντους με 60% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς, μαζί με 6 μπλοκ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε λίγο περισσότερο από 32 λεπτά δράσης.

Αφού δεν κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα επιστρέφει στα ημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια, όταν και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2009 στην Πολωνία.

Η νίκη της Τρίτης είναι η τελευταία επιτυχία σε μια δραματική αναβίωση του ελληνικού μπάσκετ, με επικεφαλής τον 30χρονο Αντετοκούνμπο.»