Αντετοκούνμπο – Σενγκούν: Συμπαίκτες για μια μέρα πριν λίγους μήνες (vid)

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία απόψε (12/9, 21:00) στη Ρίγα της Λετονίας στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη «μονομαχία» του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Αλπερέν Σενγκούν.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ και το νέο μεγάλο αστέρι των Χιούστον Ρόκετς, θα βρεθούν αντιμέτωποι στο σπουδαίο αυτό ζευγάρι που θα κρίνει πολλά και για το ποιος θα βρεθεί στον τελικό. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία ανάμεσα στους δύο είναι πως έχουν υπάρξει συμπαίκτες για μία μέρα στις ΗΠΑ το 2025.

Η μέρα που βρέθηκαν στα ίδια αποδυτήρια

Συγκεκριμένα, τόσο ο Αντετοκούνμπο όσο και ο Σενγκούν μετά από τις καταπληκτικές σεζόν που έκαναν πέρσι βρέθηκαν στο «All Star Game» στο Σαν Φρανσίσκο και παρότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού ήταν στα αποδυτήρια με την υπόλοιπη ομάδα.

Όλοι οι σούπερ σταρ της ομάδας του ήταν στα ίδια αποδυτήρια, όμως ο Αντετοκούνμπο είχε μια πολύ θερμή συνομιλία με τον σημερινό αντίπαλο του στo Eurobasket, όπου βρήκαν και κοινά στοιχεία. Ο Σενγκούν γνώριζε φυσικά την καταγωγή του Γιάννη, όπως και ο «Greek Freak» και έπιασαν τη συζήτηση με τον Έλληνα να ξεκινάει να λέει τούρκικες λέξεις που φυσικά γνωρίζει από το ελληνικό λεξιλόγιο.

Στο ελληνοτουρκικό «παρεάκι» ο Γιάννης «πέταξε» ένα «Άιντε», όμως ο Σενγκούν τον διόρθωσε τονίζοντας ότι είναι «Άιντι», όμως μετά ο Αντετοκούνμπο δεν γινόταν να κάνει λάθος και τη λέξη «μπακλαβάς», με τον Σενγκούν να τον παραδέχεται σε ένα πολύ ωραίο βίντεο.

Δείτε το βίντεο με Αντετοκούνμπο και Σενγκούν συμπαίκτες