Το μήνυμα του Σενγκούν για το ματς με την Ελλάδα: «Ένα βήμα πιο κοντά, πάμε όλοι προς τον τελικό!» (pic)
Ο Αλπερέν Σενγκούν με ανάρτηση του δηλώνει σίγουρος για τη νίκη, ενόψει του ημιτελικού της Τουρκίας με την Ελλάδα στο Eurobasket 2025.
Ο Αλπερέν Σενγκούν μετράει αντίστροφα για τον κρίσιμο ημιτελικό της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα την Παρασκευή στο Eurobasket 2025.
Ο παίκτης της τουρκικής ομάδας δεν κρύβει την προσμονή του για τη μεγάλη μάχη και στέλνει μήνυμα πρόκρισης.
«Αφήσαμε πίσω μας ένα πολύ σημαντικό ματς με μια καλή εμφάνιση. Και ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς. Την Παρασκευή με τους φιλάθλους μας στις κερκίδες, θέλουμε να πάρουμε τη νίκη και να φτάσουμε στον τελικό. Πάμε όλοι προς τον τελικό!», ανέφερε ο σέντερ των Ρόκετς στο Instagram.
Η ανάρτηση του Σενγκούν:
