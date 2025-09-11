Ο Γιάννης… κυνηγάει τον «Νικ»: Πώς ο Αντετοκούνμπο μπορεί να σπάσει το θρυλικό ρεκόρ του Γκάλη στα Eurobasket (vid)

Η Εθνική μας ομάδα «καθάρισε» και τη Λιθουανία στο φετινό Eurobasket και προκρίθηκε στην τετράδα και στη ζώνη των μεταλλίων για πρώτη μετά από 16 χρόνια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αποτελεί τον ηγέτης της «γαλανόλευκης» του Βασίλη Σπανούλη.

Ο Greek Freak πραγματοποιεί μυθικές εμφανίσεις και φέτος με τη φανέλα της Ελλάδας και την έχει οδηγήσει ένα ματς μακριά από τον τελικό και δύο μακριά από το να γράψει ιστορία. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τη Λιθουανία με 29 πόντους και για ακόμη μια φορά ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στο σπουδαιότερο τουρνουά μέχρι στιγμής στην καριέρα του με το εθνόσημο.

O Έλληνας σούπερ σταρ είναι εξαιρετικός και έφτασε τα 11 σερί ματς με 25+ πόντους σε Eurobasket, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται στο κυνήγι του… GOAT της διοργάνωσης, Νίκου Γκάλη, ο οποίος μετράει 19 συνεχόμενα ματς με 25+ πόντους. Η απίθανη επίδοση του Γιάννη, τον έχει βάλει στη συζήτηση μαζί με τον «Έλληνα Θεό», όμως θα χρειαστεί τουλάχιστον ακόμη μία διοργάνωση για να τον φτάσει.

The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Συγκεκριμένα, σε έξι συμμετοχές στο Eurobasket 2022 και σε πέντε φετινές, ο Γιάννης δεν έχει πέσει κάτω από το συγκεκριμένο όριο, κρατώντας έτσι τη δεύτερη θέση στην ιστορία της διοργάνωσης με ανάλογο σερί, που μόνο ο Νίκος Γκάλης ξεπερνάει με 19 αγώνες!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντετοκούνμπο έχει την ευκαιρία φέτος να ανέβει ως τα 13 παιχνίδια με 25+ πόντους, αφού η Ελλάδα θα παίξει σίγουρα τον ημιτελικό και ένα ακόμη παιχνίδι (ελπίζουμε τον μεγάλο τελικό), αλλά θα χρειαστεί να παίξει και στη διοργάνωση του 2029, όταν και θα είναι στα 34 του για να «πιάσει» ή να ξεπεράσει το μυθικό ρεκόρ του Γκάλη.

Οι επιδόσεις του Αντετοκούνμπο στο φετινό Eurobasket:

Με Ιταλία 31

Με Γεωργία 27

Με Ισπανία 25

Με Ισραήλ 37

Με Λιθουανία 29

Ο Ντόντσιτς και ο… Βεζένκοφ

Από εκεί και πέρα, εκτός από τον Αντετοκούνμπο, υπάρχουν ελάχιστοι εν ενεργεία παίκτες που μπορούν να κυνηγήσουν το συγκεκριμένο στοιχειωμένο ρεκόρ του Γκάλη. Ένας εξ αυτών είναι φυσικά ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος είναι 26 χρονών, έχει επτά σερί παιχνίδια με 25+ και κυρίως μεγάλη πιθανότητα να το συνεχίσει σήμερα και ως το τέλος του τουρνουά, αλλά και στο επόμενο Eurobasket.

Εξάλλου είναι μόλις 26 χρονών και με βάση και το ότι είναι κάθε χρόνο στην αποστολή της Σλοβενίας θα παίξει μίνιμουμ άλλα δύο Eurobasket. Παράλληλα, έχει απόψε (21:00) το ματς με τη Γερμανία και αν περάσει θα παίξει μίνιμουμ, άλλα δύο παιχνίδια και μετράει φέτος στη διοργάνωση 34 πόντους μέσο όρο. Βέβαια, είναι 5 ματς πίσω από το Greek Freak, που έχει 29,8 πόντους ανά ματς.

Την ίδια στιγμή στη λίστα είναι και ο Σάσα Βεζένκοφ με την εθνική Βουλγαρίας που έχει 5 συνεχόμενα ματς με 25+, αλλά είναι σε μια εθνική που δύσκολα να πάει μακριά στο μέλλον και δεν είναι στο φετινό Eurobasket.

Οι παίκτες με τα περισσότερα 25+ στο Eurobasket

1. Νίκος Γκάλης (Ελλάδα) 19

2. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα) 11

3. Ραντιβόι Κόρατς (Γιουγκοσλαβία) 7

4. Λούκα Ντόντσιτς (Σλοβενία) 7

5. Ντόρον Τζάμσι (Ισραήλ) 6

6. Ντάριους Ζέλιγκ (Πολωνία) 5

7. Σάσα Βεζένκοφ (Βουλγαρία) 5

8. Αλεξέι Σβεντ (Ρωσία) 4

9. Ντράζεν Πέτροβιτς (Γιουγκοσλαβία) 4

10. Γιόργκεν Χάνσον (Σουηδία) 4

11. Πάου Γκασόλ (Ισπανία) 4