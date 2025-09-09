Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Η Εθνική μας ομάδα είχε μόλις νικήσει την Λιθουανία με 87-76 και είχε προκριθεί στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα βρίσκεται σε ημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια. Οι παίκτες της γαλανόλευκης μετά το τέλος της αναμέτρησης μαζεύτηκαν στο κέντρο του γηπέδου για το καθιερωμένο «σντο».

Εκεί παρά την χαρά και τον ενθουσιασμό που υπήρξε για την πρόκριση της Εθνικής μας ομάδας, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να προσγειώσει τους συμπαίκτες του και να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα, όντας «τέρας» ψυχραιμίας.

«Δεν έχουμε κερδίσει κάτι. Άλλο ένα παιχνίδι.» Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ετοιμάζονται ήδη ψυχολογικά για το μεγάλο ραντεβού με την Τουρκία, την Παρασκευή (12/9) με έπαθλο ένα εισιτήριο στον τελικό.