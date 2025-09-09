sports betsson
Σπανούλης: «Παίξαμε εξαιρετικά, έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τη νίκη επί της Λιθουανίας και την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η Εθνική ομάδα με μια σπουδαία εμφάνιση επικράτησε της Λιθουανίας με 87-76 και πέρασε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket 2025. Ο τεχνικός της γαλανόλευκης, Βασίλης Σπανούλης, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, μίλησε για την εικόνα της γαλανόλευκης στο παιχνίδι με την Λιθουανία και τη μεγάλη νίκη – πρόκριση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.

Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά.  Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας.

Παίξαμε εξαιρετικά, ηταν πολύ καλή η συμπεριφορα και στην άμυνα και στην επίθεση. Για ακόμη μία φορά σκοράραμε σε μία πολύ καλή άμυνα σχεδόν 90 πόντους. Παίξαμε καλές άμυνες, παλέψαμε και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γι’ αυτή την προσπάθεια.

Δεν με ενδιαφέρει που δεν μπήκαν στο τέλος τα σουτ. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, όταν βγαίνουν τέτοια σουτ.

Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε. Έχουμε ακόμα μία ημέρα έξτρα ξεκούρασης και θα είμαστε έτοιμοι.

Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Μπάσκετ 10.09.25

Το πάθος του Θανάση: «Κάρφωσε» το αυτοκόλλητο της Ελλάδας στον πίνακα του bracket του Eurobasket 2025 (vid)

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αμέσως μετά τη λήξη του ματς με τη Λιθουανία μαζί με τους συμπαίκτες του πήγε στον πίνακα του bracket της διοργάνωσης για να τον συμπληρώσει με Ελλάδα!

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»
Eurobasket 2025 09.09.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο στους συμπαίκτες του: «Δεν κερδίσαμε κάτι ακόμη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πραγματικός αρχηγός, φρόντισε να «προσγειώσει» τους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη μεγάλη πρόκριση της Εθνικής επί της Λιθουανίας κι ενόψει του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)
Μπάσκετ 09.09.25

Λιθουανία – Ελλάδα 76-87: Θρίαμβος της Εθνικής και πρόκριση στην τετράδα – «Μάχη» με την Τουρκία στον ημιτελικό (vid)

Η Εθνική ομάδα νίκησε τη Λιθουανία με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 και θα δώσει μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία για την πρόκριση στον τελικό.

Σύνταξη
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»
Euroleague 09.09.25

«Κρίσιμη συνάντηση στη Μονακό για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς – Οι δύο ομάδες στις οποίες θα ήθελε να αγωνιστεί»

Ισπανικό δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο Μονακό και Μάικ Τζέιμς θα συναντηθούν για να συζητήσουν το αν θα συνεχίσουν τη συνεργασίας τους. Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα περιμένουν στη... γωνία!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή
Κόσμος 10.09.25

Κατάρ: Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε στο Ισραήλ – Έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη στιγμή

Το Κατάρ διά στόματος του πρωθυπουργού του Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε πως το Κατάρ «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση», αλλά θα συνεχίσει την διαμεσολάβηση.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη
Δέσμευση 09.09.25

Η ισραηλινή κινηματογραφική βιομηχανία θορυβήθηκε από την υπόσχεση για μποϊκοτάζ ως πράξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη

Ο Ναντάβ Μπεν Σιμόν, πρόεδρος της ένωσης σεναριογράφων του Ισραήλ, σε δήλωση του στον Guardian, υποστήριξε ότι με το μποϊκοτάζ «κινδυνεύουν να φιμωθούν εκείνοι που αγωνίζονται για τη συμφιλίωση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εστίαση: Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο – «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός
Ανασφάλεια 09.09.25

Οργή και αγανάκτηση στον κλάδο της εστίασης - «Κουλούρι Θεσσαλονίκης χωρίς σουσάμι» μοίρασε ο πρωθυπουργός

«Μηδέν εις το πηλίκο για την εστίαση τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός» σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
Απόφαση ζωής 09.09.25

«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in
ΟΠΕΚΕΠΕ 09.09.25

Κόντρα στη Βουλή: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε το Μυλωνάκης gate», λέει η Κωνσταντοπούλου, επικαλούμενη άρθρα του in

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που έκανε αναφορά στα αναλυτικά δημοσιεύματα του in, προειδοποίησε πως «δεν μπορούμε να ανεχτούμε ένα Μαξίμου gate και ένα Μυλωνάκης gate που βρίσκεται σε εξέλιξη»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
