Ελαμψε ο Κώστας Αντετοκούνμπο σε άμυνα και επίθεση (vid)

Με το Ισραήλ ήταν ο Αλέξης Σαμοντούροφ. Ήρθε από τον πάγκο εκεί που δεν τον περίμενε κανείς και έγινε ο «υπασπιστής» του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την πρόκριση στους «οκτώ». Και απόψε ήταν η σειρά του Κώστα.
Όχι απλά για να σταθεί στο πλευρό του αδερφού του αλλά μάλλον για να κάνει το ματς της ζωής του. Ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη στιγμή. Όταν ο Γιόνας Βαλανσιούνας είχε βάλει τόσο δύσκολα στον Ντίνο Μήτογλου που άλλαζε το σενάριο του προημιτελικού. Ήρθε από τον πάγκο ο Κώστας για πρώτη φορά στο ματς στο 7΄με το σκορ στο 13-12. Και από τα 11:18 που έπαιζε ως εδώ αγωνίστηκε 15:55 κερδίζοντας με το σπαθί του κάθε δευτερόλεπτο.
Συγκλονιστικός σε άμυνα και επίθεση. Με τέσσερις τάπες που έγιναν «κλειδί» ώστε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για να εξασφαλίσει ένα μόνιμο προβάδισμα από τα τέλη της πρώτης περιόδου και πέρα. Με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 πόντους από 2/2 δίποντα. Μα πάνω από όλα με εκείνο το σημείο της στατιστικής που βάλθηκε να πει την ιστορία της βραδιάς.
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο η Ελλάδα στο παρκέ είχε +19. Απλά, λιτά και κατανοητά. Ο άνθρωπος που ήρθε από τον πάγκο για να γίνει ο απόλυτος X factor. Ο σέντερ του Ολυμπιακού. Αυτός που δεν περίμενε ο Ρίμας Κουρτινάιτις στο πλάνο του να σταματήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
