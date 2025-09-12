Μπάσκετ

Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση του Super Cup κι έτσι τη θέση των «πράσινων» πήρε η Καρδίτσα, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό,