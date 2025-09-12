sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Μπάσκετ 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:00

LIVE: Ελλάδα – Τουρκία

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Γερμανία η οποία απέκλεισε τη Φινλανδία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Commodities
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Πολιτική
Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Αθλητική Ροή
Εθνική Ελλάδας: Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)

Την αποθέωση από συγκεντρωμένους Έλληνες φιλάθλους, γνώρισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για το γήπεδο του ημιτελικού με την Τουρκία.

Σύνταξη
Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)

Η Γερμανία ήταν επιβλητική στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025, νίκησε εύκολα τη Φινλανδία με 98-86 και περιμένει στον τελικό της διοργάνωσης τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα - Τουρκία.

Σύνταξη
Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του
Μπάσκετ 12.09.25

Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση του Super Cup κι έτσι τη θέση των «πράσινων» πήρε η Καρδίτσα, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό,

Σύνταξη
LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία
Eurobasket 2025 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός: Γερμανία – Φινλανδία

Παρακολουθήστε Live στις 17:00 την εξέλιξη του πρώτου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα σε Γερμανία και Φινλανδία. Τηλεοπτικά από το Novasports Start και ΕΡΤ 1.

Σύνταξη
O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

O «Μάγος», δίπλα στον «Θεό»: Ο Ντόντσιτς «άγγιξε» τον Γκάλη με ένα ιστορικό Ευρωμπάσκετ! (vids)

Το Ευρωμπάσκετ βρίσκεται στην κρισιμότερη στροφή του, όμως ο Λούκα Ντόντσιτς έχει μάλλον καπαρώσει μια ιστορική πρωτιά, αγγίζοντας τον μύθο του Νίκου Γκάλη – Πώς μπαίνει σφήνα στην... κουβέντα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)
Eurobasket 2025 12.09.25

Έβγαλε μέρος της προπόνησης ο Όσμαν – Κρίνεται πριν το τζάμπολ η συμμετοχή του στον ημιτελικό με την Ελλάδα (vid)

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και η συμμετοχή του θα κριθεί λίγη ώρα πριν από τον ημιτελικό του Eurobasket 2025 με αντίπαλο την Ελλάδα!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Ινδία: Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή – Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος [βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή στην Ινδία - Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος

Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή του θεού Γκανές, όταν φορτηγό πέρασε μέσα από πλήθος σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλα είκοσι στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο

Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 12.09.25

Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μπιλάλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπιλάλ Μαζάρ, ο οποίος στο παρελθόν είχε περάσει από τον Παναθηναϊκό, ενώ το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν έπαιζε στη Λαμία.

Σύνταξη
