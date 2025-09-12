Μπορεί να διακυβεύονται πολλά στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 Ελλάδα – Τουρκία (12/9, 21:00), μπορεί οι δύο χώρες να μην έχουν και τις καλύτερες διαχρονικά, όμως όπως αποδεικνύεται οι απλοί φίλαθλοι των δύο Εθνικών ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.

Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς στις παρακάτω φωτογραφίες, Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι πέρασαν μαζί αρκετές ώρες στη fan zone της «Xiaomi Arena», συνομιλώντας, «ανταλλάσσοντας» απόψεις και προγνωστικά για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ βγήκαν και φωτογραφίες.

Χαρακτηριστικό ότι ένας Τούρκος φίλαθλος φωτογραφήθηκε μαζί με Έλληνες που κρατούσαν την ελληνική σημαία.