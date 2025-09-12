Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Παρέα χωρίς να συμβεί το παραμικρό έκαναν Έλληνες και Τούρκοι στη fan zone του Eurobasket 2025, λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία.
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Μπορεί να διακυβεύονται πολλά στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025 Ελλάδα – Τουρκία (12/9, 21:00), μπορεί οι δύο χώρες να μην έχουν και τις καλύτερες διαχρονικά, όμως όπως αποδεικνύεται οι απλοί φίλαθλοι των δύο Εθνικών ομάδων δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
Οπως μπορείτε να δείτε κι εσείς στις παρακάτω φωτογραφίες, Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι πέρασαν μαζί αρκετές ώρες στη fan zone της «Xiaomi Arena», συνομιλώντας, «ανταλλάσσοντας» απόψεις και προγνωστικά για το μεγάλο παιχνίδι, ενώ βγήκαν και φωτογραφίες.
Χαρακτηριστικό ότι ένας Τούρκος φίλαθλος φωτογραφήθηκε μαζί με Έλληνες που κρατούσαν την ελληνική σημαία.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
- Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο
- Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις