Εθνική Ελλάδας: Αποθεώθηκαν Σπανούλης και παίκτες από Έλληνες οπαδούς κατά την αναχώρηση από το ξενοδοχείο (vid)
Την αποθέωση από συγκεντρωμένους Έλληνες φιλάθλους, γνώρισε η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατά την αναχώρησή της από το ξενοδοχείο για το γήπεδο του ημιτελικού με την Τουρκία.
Εθνική Ελλάδας: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αποψινό ημιτελικό της «Γαλανόλευκης» κόντρα στην Τουρκία (21.00).
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχώρησε από το ξενοδοχείο εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς της γαλανόλευκης, για τη «Ρίγα Αρένα» με ευχή όλων την εξασφάλιση της αποψινής νίκης για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
Δείτε βίντεο από την αναχώρηση
📍 Riga Arena
⏳ #SemiFinal#HellasBasketball#EuroBasket#PantaDipla#MakeYourMark pic.twitter.com/VClGWyH91z
— HellenicBF (@HellenicBF) September 12, 2025
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λετονία έχουν φτάσει περίπου 2.000 οπαδοί της επίσημης αγαπημένης, καθώς είχαν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ από την Ελλάδα.
