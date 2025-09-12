Εθνική Ελλάδας: Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον αποψινό ημιτελικό της «Γαλανόλευκης» κόντρα στην Τουρκία (21.00).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αναχώρησε από το ξενοδοχείο εν μέσω αποθέωσης από τους οπαδούς της γαλανόλευκης, για τη «Ρίγα Αρένα» με ευχή όλων την εξασφάλιση της αποψινής νίκης για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Δείτε βίντεο από την αναχώρηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λετονία έχουν φτάσει περίπου 2.000 οπαδοί της επίσημης αγαπημένης, καθώς είχαν προγραμματιστεί πέντε πτήσεις τσάρτερ από την Ελλάδα.