Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Εύκολα στον τελικό οι Γερμανοί και περιμένουν την…. Ελλάδα (vid)

Η Γερμανία πέρασε από… πάνω από τη Φινλανδία επικρατώντας με 98-86 και περιμένει (καλώς εχόντων των πραγμάτων) την Εθνική μας ομάδα στον τελικό του Eurobasket 2025 την Κυριακή (14/9, 21:00).

Τεράστιο ματς από τον Ντένις Σρέντερ που πέτυχε 26 πόντους, ενώ τον ακολούθησε και ο Φραντς Βάγκνερ που έβαλε 22. Από την Φινλανδία σε πολύ καλή μέρα βρέθηκε ο Νκάμουα που είχε 21 πόντους, ενώ ο Μάρκανεν αν και σημείωσε 16, στο τέλος έμεινε από ενέργεια κάνοντας συνεχόμενα λάθη στο τέλος και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του. Τώρα οι Φινλανδοί θα πάιξουν στον μικρό τελικό για την τρίτη θέση.

Το ματς ξεκίνησε με καταιγιστικό ρυθμό και στο ξεκίνημά του ήταν μια ραψωδία μεταξύ του Λάουρι Μάρκανεν και του Ντένις Σρέντερ με την Φινλανδία να ξεφεύγει μέχρι και με +8 και σκορ 14-6. Η Γερμανία στη συνέχεια έτρεξε και άνοιξε το γήπεδο, καταφέρνοντας να περάσει μπροστά με 21-18 στο 7’. Το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Γερμανία στο +4 και σκορ 30-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Γερμανία πάτησε γκάζι και με ένα γρήγορο 8-0 ξέφυγε με 12 πόντους της Φινλανδίας και σκορ 38-26 με τον Βάγκνερ να φτάνει τους 11 πόντους. Οι Γερμανοί συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο και ξέφυγαν με 18 πόντους στα μέσα της δεύτερης περιόδου με γκολ φάουλ του ΣΡέντερ που έκανε το 52-34. Σε εκείνο το σημείο εμφανίστηκαν ο Μούρινεν και ο Νκάμουα για τη Φινλανδία, με τον τελευταίο να τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, έχοντας 13 πόντους με 4/4 εντός πεδιάς. Το ημίχρονο τελείωσε με τη Γερμανία στο +14 και σκορ 61-47.

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου η Γερμανία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ήταν μπροστά εμ διψήφιες διαφορές μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο, αφού προηγήθηκαν μέχρι και 72-54. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι Φινλανδοί επέστρεψαν στο ματς και το κατέβασαν στο -6 και σκορ 77-71. Το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τον Ντένις Σρέντερ και την παρέα του προηγούμενους με +8 και σκορ 81-73.

Στην τέταρτη περίοδο παρά το γεγονός πως οι Φινλανδοί έβγαλαν άμυνες δεν μπόρεσαν να σκοράρουν με συνέπεια στην επίθεση και δεν κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο με την διαφορά να ανεβαίνει και πάλι στο +15 για τους Γερμανούς με τρίποντο του Ομπστ στο 35’. Το ματς τελείωσε με την Γερμανία να επικρατεί με 98-86 με τους Φινλανδούς να μένουν από ενέργεια στο τέλος του ματς και έτσι δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το ματς.

Γερμανία (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ο. Ντα Σίλβα 2, Λο 2, Τ. Ντα Σίλβα 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Βάγκνερ 22 (3/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 7/9 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 10 (11 ριμπάουντ), Σρούντερ 26 (2/6 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 10/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 12 ασίστ, 5 λάθη), Τίμαν 5, Ομπστ 7 (2/7 τρίποντα)

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα), Σάλιν (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ενκαμουά 21 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7/7 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 λάθη), Γιάντουνεν 12 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βάλτονεν 6, Μαξούνι 9 (1/7 τρίποντα), Μάρκανεν 16 (4/8 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 8 ριμπάουντ), Μούρινεν 12 (3/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 5 (1)

Οι διαιτητές: Ροσό, Κόντε, Κρέγιτς

Τα δεκάλεπτα: 30-26, 61-47, 81-73, 98-86