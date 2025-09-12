Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα μέσα της πρώτης περιόδου να καρφώνει με δύναμη την μπάλα στο καλάθι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Ο σούπερ σταρ της γαλανόλευκης κατέβασε την μπάλα, έφτασε μέχρι μέσα και κάρφωσε την μπάλα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν την αναμέτρηση.

Δείτε το βίντεο:

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας της Εθνικής για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.