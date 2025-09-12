Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
Ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς κατέβασε την μπάλα, μπήκε μέχρι μέσα και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των Τούρκων.
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στα μέσα της πρώτης περιόδου να καρφώνει με δύναμη την μπάλα στο καλάθι της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.
Ο σούπερ σταρ της γαλανόλευκης κατέβασε την μπάλα, έφτασε μέχρι μέσα και κάρφωσε την μπάλα, προσφέροντας πλούσιο θέαμα σε όσους παρακολουθούν την αναμέτρηση.
Δείτε το βίντεο:
GIANNIS PUT EVERYBODY ON A POSTER 😫#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/M39IW9EmDB
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας της Εθνικής για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
- Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο
- Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις