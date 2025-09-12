Εθνική Ελλάδας: Το αρνητικό ρεκόρ 30 ετών και ο μοναδικός παίκτης που δεν υπέπεσε σε λάθος

Στον ημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία για το Eurobasket 2025, η Εθνική μας έκανε 22 λάθη και 11 παίκτες της είχαν τουλάχιστον από ένα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πρώτος με 5, ενώ ο Τολιόπουλος ήταν δεύτερος με τρία.

Ο μόνος που έμεινε χωρίς λάθος στην στατιστική του, ήταν ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος όμως παρέμεινε στο παρκέ για μόλις 3 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα.

Το αρνητικό ρεκόρ 30 χρόνων για την Εθνική Ελλάδας

Από εκεί και πέρα πολλά μπορούν να ειπωθούν για τον ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, όμως αυτό το στατιστικό ρεκόρ τα λέει όλα.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε 22 λάθη, κάτι που δεν έχει συμβεί σε ημιτελικό Euroabasket τα τελευταία 30 χρόνια. Πέντε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τρία ο Βασίλης Τολιόπουλος, από δύο οι Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Τάιλερ Ντόρσεϊ και 6 οι υπόλοιποι.