Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/9): Πού θα δείτε την Εθνική και τα ματς της Super League
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/9) με το Ελλάδα – Φινλανδία και τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στη Super League
- Αγάπη μου... συρρίκνωσα τη συσκευασία - Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Το επόμενο βήμα της Chevron στην Ελλάδα - Τι σηματοδοτεί η κύρωση της συμφωνίας
- Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Το απόγευμα της Κυριακής (14/9) η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Φινλανδία ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας, με την Εθνική μας να διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Επίσης, μέσα στη μέρα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντιμετωπίζουν, αμφότεροι εκτός έδρας, Κηφισιά (14/9, 18:00), ΟΦΗ (14/9, 21:30) και Λεβαδειακό (14/9, 20:00), για την 3η αγωνιστική της Superleague. Παράλληλα, υπάρχουν σημαντικά ματς και στα μεγαλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Αναλυτικά οι σημερινές (14/9) αθλητικές μεταδόσεις και το σημαντικό ματς της Εθνικής
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Άγιος Μαρίνος, Μιζάνο
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Warm Up)
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε – Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup τένις
12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου 2η Μέρα
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup 2025
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship
14:20 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS13
14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 9 HD DTM Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ
14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Τζιρόνα La Liga
15:30 Novasports 5HD Χεράκλες – Άλκμααρ Eredivisie
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS14
16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A 2025-26
16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ Φιλικό
16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup
16:30 Novasports 2 Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός – Άρκα Γκντίνια aΘens cup 2025
16:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS15
17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Ελλάδα – Φινλανδία «Μικρός» τελικός Ευρωμπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga
18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΛ Novibet Super League
18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Super League
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26
18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ Φιλικό
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Χιλή, SS16
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A
19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Super League
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Κάζα Πία Liga Portugal
21:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Τουρκία – Γερμανία Τελικός Ευρωμπάσκετ
21:00 Novasports 5HD WTA 250 Σάο Πάουλο
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup
21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura
- Εθνική: Οι μικροί τελικοί σε Eurobasket και το αρνητικό ρεκόρ που καλείται να «σπάσει» (vid)
- Τι είπε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη «Χαίρομαι που μπορώ να βασίζομαι και στους δύο»
- Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Ταρέμι: «Ονειρεμένο ντεμπούτο, δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο»
- Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ελλάδα – Φινλανδία
- Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς νίκησε και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για Ελλάδα και Βραζιλία
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/9): Πού θα δείτε την Εθνική και τα ματς της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις