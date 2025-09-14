Μεγάλες στιγμές στην απονομή της χάλκινης Εθνικής ομάδας – Δείτε εικόνες
Η Εθνική ομάδα ανέβηκε στο βάθρο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές. – Δείτε φωτογραφίες από την απονομή
Έστω και μετά από «θρίλερ» η Εθνική μας λύγισε τη Φινλανδία με 92-89, ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Eurobasket 2025 και οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το φινάλε δεν περιγράφονται.
Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Συγκίνηση, αγκαλιές και πανηγυρισμοί συνέθεσαν ένα γιορτινό σκηνικό τόσο στο παρκέ όσο και στις εξέδρες όπου βρίσκονταν οι φίλαθλοι της Εθνικής.
Λίγο αργότερα ακολούθησε η απονομή για την Ελλάδα όπου ακολούθησε δεύτερος γύρος πανηγυρισμών, αλλά και έντονης συγκίνησης, με αρκετούς παίκτες να μη μπορούν να μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους…
Άπαντες ήταν περήφανοι με το μετάλλιο στο στήθος και την ελληνική σημαία στα χέρια, έχοντας καταθέσει και την ψυχή τους προκειμένου η «Γαλανόλευκη» να μπορέσει να επιστρέψει στο βάθρο μετά από περισσότερο από 15 χρόνια.
