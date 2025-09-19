Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας για την Εθνική μας ομάδα, η οποία επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket.

Ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε όμως πλέον στη Μονακό ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του πριγκιπάτου να ανεβάζει ένα βίντεο στα social media, με τους παίκτες να τον καλωσορίζουν και να τον συγχαίρουν για την επιτυχία του με την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο της Μονακό

Υπενθυμίζουμε πως ο Σπανούλης στην πρώτη του σεζόν με την Μονακό την οδήγησε μέχρι τον τελικό του Final Four της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία της και φέτος θα προσπαθήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, φτάνοντας στην κατάκτηση του τροπαίου.