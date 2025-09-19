sports betsson
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.09.2025 | 14:41
Χωρίς πλοία την 1η Οκτωβρίου λόγω απεργίας της ΠΝΟ
Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)
Euroleague 19 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Spotlight

Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ο αρχιτέκτονας της μεγάλης επιτυχίας για την Εθνική μας ομάδα, η οποία επέστρεψε στο βάθρο μετά από 16 χρόνια, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο πρόσφατο Eurobasket.

Ο Έλληνας τεχνικός επέστρεψε όμως πλέον στη Μονακό ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του πριγκιπάτου να ανεβάζει ένα βίντεο στα social media, με τους παίκτες να τον καλωσορίζουν και να τον συγχαίρουν για την επιτυχία του με την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο της Μονακό

Υπενθυμίζουμε πως ο Σπανούλης στην πρώτη του σεζόν με την Μονακό την οδήγησε μέχρι τον τελικό του Final Four της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία της και φέτος θα προσπαθήσει να κάνει ένα βήμα παραπάνω, φτάνοντας στην κατάκτηση του τροπαίου.

Τράπεζες
UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

UBS: Νέες, υψηλότερες τιμές στόχους δίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Ναυτιλία
Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Κοινή δήλωση μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Euroleague 19.09.25

Επέστρεψε στο Μονακό ο Σπανούλης – Η πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν (vid)

Ο Βασίλης Σπανούλης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 με την Εθνική αλλά πλέον έχει επιστρέψει στο Μονακό για την έναρξη της σεζόν με την ομάδα του, η οποία δημοσίευσε και το σχετικό βίντεο της πρώτης του προπόνησης...

Σύνταξη
«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)
Μπάσκετ 18.09.25

«Γιατί ρε καλό μου αγόρι…»: Ο Πρίντεζης έγινε τατουάζ και… ζήτησε εξηγήσεις! (vid, pic)

Το ιστορικό «πεταχτάρι» του Γιώργου Πρίντεζη που χάρισε στον Ολυμπιακό το ευρωπαϊκό στην Πόλη, έγινε τατουάζ από οπαδό του Ολυμπιακού και ο πρώην αρχηγός των «ερυθρόλευκων» έκανε ένα απίθανο σχόλιο μέσω των social media...

Σύνταξη
Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague
Euroleague 17.09.25

Νοκ-άουτ ο Κίναν Έβανς – Χάνει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή του από την Κύπρο, είδε τον Κίναν Έβανς να τραυματίζεται και να χάνει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την πρεμιέρα της Euroleague – Τι συνέβη με τον Αμερικανό γκαρντ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 14.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 16:15 τη φιλική αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί, για το τουρνουά «Neofytos Chandriotis» στην Κύπρο. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 4.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση
Euroleague 13.09.25

Ολυμπιακός – Μονακό 80-83: Ο Τζέιμς «καθάρισε» για τους Μονεγάσκους στην παράταση

Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, γνώρισε την ήττα από την Μονακό (80-83), με τον Μάικ Τζέιμς να ευστοχεί στο τρίποντο της νίκης 6.6'' πριν το τέλος της παράτασης.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 13.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό. Τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

Μουρίνιο – Παυλίδης: Ο δεύτερος Έλληνας του «Special One» – Ποιος ήταν ο πρώτος (pics)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, στη Μπενφίκα, ωστόσο ο διεθνής φορ δεν είναι ο πρώτος Έλληνας που συνεργάζεται με τον θρυλικό Πορτογάλο τεχνικό!

Σύνταξη
Χανιά: Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί – Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά
Στα Χανιά 19.09.25

Θύμα ληστείας έπεσε γυναίκα οδηγός ταξί - Ο δράστης την έδεσε και την άφησε στην ερημιά

Ο άνδρας, ο οποίος αναζητείται από την Αστυνομία, προσποιήθηκε τον πελάτη και στο μέσο της διαδρομής έβγαλε μαχαίρι στην οδηγό του ταξί και την απείλησε, αρπάζοντάς της τις εισπράξεις

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 19.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ανίκανη να βάλει κανόνες στην αγορά και να πατάξει την αισχροκέρδεια η ΝΔ

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης «απολογήθηκε για την ανυπαρξία πρότασης για τους μικρομεσαίους, αλλά και για την ανεξέλεγκτη ακρίβεια που έχει εξαντλήσει τις οικονομικές αντοχές και την αγοραστική δύναμη των πολιτών».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Επίσκεψη στο νοσοκομείο Κυθήρων – Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους
Δείτε φωτογραφίες 19.09.25

Επίσκεψη Ανδρουλάκη στο νοσοκομείο Κυθήρων - Ζήτησε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες δημόσιας υγείας για όλους

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο Κυθήρων - Μίλησε για «μια Ελλάδα για όλους, που ξεκινάει από τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία»

Σύνταξη
«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)
Ποδόσφαιρο 19.09.25

«Για πάντα το δικό μας Νο20»: Η συγκινητική ανάρτηση της Λίβερπουλ για τον Ζότα (pic, vids)

Σαν σήμερα, πριν 5 χρόνια, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λίβερπουλ και οι «κόκκινοι» δεν θα μπορούσαν να το ξεχάσουν, κάνοντας ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media.

Σύνταξη
Γάζα: «Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής
Επιχείρηση τρομοκράτησης 19.09.25

«Θα χτυπήσουμε με όλη μας τη δύναμη», απειλεί το Ισραήλ και κλείνει οδό διαφυγής προς τη νότια Γάζα

Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτοπίσει τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς - Νέες απειλές και επιχείρηση τρομοκράτησης του πληθυσμού

ΗΠΑ: Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε ο Βασίλης Κικίλιας
Σειρά επαφών 19.09.25

Με τον Μάικ Τζόνσον και Νο3 στην αμερικανική κυβέρνηση συναντήθηκε στις ΗΠΑ ο Βασίλης Κικίλιας

Ο ισχυρός άνδρας της αμερικανικής Βουλής εκλέγεται στη Λουιζιάνα, που διαθέτει σημαντικά αμερικανικά ναυπηγεία - Ο Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους

Σύνταξη
Who needs a bed?
Relationsex 19.09.25

Who needs a bed?

Σας ρωτήσαμε, μας απαντήσατε και τώρα σας παρουσιάζουμε ιστορίες που μυρίζουν θάλασσα, λουσμένες με ήλιο και φεγγάρι.

Σύνταξη
Ευρώπη: Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων – Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα
Στοιχεία Zego 19.09.25

Μάστιγα οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη - Ένα περιστατικό ανά τρεις ώρες στην Ελλάδα

Η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης με 19 κλοπές κάθε ώρα και ακολουθεί η χώρα μας - Μετά από μία περίοδο ηρεμίας που οφειλόταν στην πανδημία, οι κλέφτες χτυπούν ακόμα πιο συχνά

Σύνταξη
Μαρία Αντουανέτα: Πουφ, φορέματα και επανάσταση – Η βασίλισσα που συνεχίζει να… κυριαρχεί στη μόδα
Μια έκθεση σταθμός 19.09.25

Πουφ, φορέματα και επανάσταση: Η βασίλισσα Μαρία Αντουανέτα συνεχίζει να... κυριαρχεί στη μόδα

Η έκθεση «Marie Antoinette Style» θα παρουσιάσει σπάνια προσωπικά αντικείμενα της βασίλισσας Μαρίας Αντουανέτας, ενώ παράλληλα θα εξερευνήσει τη διαχρονική επιρροή της στους σύγχρονους σχεδιαστές

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High
English edition 19.09.25

Greek Coffee Prices Soar to 45-year High

Greek consumers are facing steep price hikes in their daily cup of coffee, with costs rising nearly 19% in the past year and futures hitting levels not seen in almost half a century. Experts warn the trend is unlikely to ease any time soon

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»
Μπάσκετ 19.09.25

Αταμάν: «Δεν υπάρχει πίεση για το ότι το Final-4 θα γίνει στην Αθήνα»

Για την επικαιρότητα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μίλησε ο τεχνικός των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, από την Αυστραλία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Τι είπε για την προετοιμασία, τη σεζόν που ξεκινά, το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα αλλά και την Εθνική Τουρκίας.

Σύνταξη
