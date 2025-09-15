Γιαννάκης: «Συγκλονιστικός ο Αντετοκούνμπο – Έχει τεράστια προοπτική ο Σπανούλης»
Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης μιλά για την ιστορική επιστροφή της Ελλάδας στο βάθρο μετά από 16 χρόνια και τη σημαντική συνεισφορά του Γιάννη και του Σπανούλη.
Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στο βάθρο του Eurobasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, σχολίασε την επιτυχία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και τόνισε τη σημασία του μετάλλιου για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιαννάκης
«Παρακολούθησα τον αγώνα στο σπίτι μαζί με την οικογένειά μου. Ήταν μια βραδιά γεμάτη ένταση και συναισθήματα, αλλά και ένα τουρνουά που έστειλε σημαντικά μηνύματα σε όλους μας. Έδειξε ότι όταν είμαστε ενωμένοι, αντέχουμε τις δυσκολίες και συνεχίζουμε να παλεύουμε, μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα», δήλωσε ο Γιαννάκης.
Σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα, πρόσθεσε: «Δεν ένιωσα φόβο για την ανατροπή, γιατί η προσπάθεια και η απόδοση της ομάδας ήταν δίκαια και αξιέπαινα. Το παιχνίδι ήταν υψηλού επιπέδου. Παρακολουθούσα ταυτόχρονα τον τελικό Σερβία – Γερμανία και είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα μας για το χάλκινο μετάλλιο. Η Τουρκία μας πίεσε αρκετά, κάτι που μας οδήγησε σε εύκολα λάθη».
Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανέφερε: «Ο Γιάννης είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Η δήλωσή του ότι η ικανοποίηση από την επιτυχία με την Εθνική είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρωταθλήματος στο NBA δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα του. Είναι μεγάλη χαρά που τον βλέπουμε να παίζει για την Ελλάδα».
Όσο για τον Σπανούλη, τόνισε: «Ο Βασίλης έχει τεράστια προοπτική. Δίνει τον καλύτερό του εαυτό καθημερινά στις προπονήσεις, έχει ολοκληρωμένη καριέρα και οικογένεια και ήδη ξεκινά με εξαιρετικά θεμέλια την πορεία του στην προπονητική».
