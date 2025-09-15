Απάντησε στις δηλώσεις του Σενγκούν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική μας ομάδα και ο ίδιος είπε πως αυτό ήταν το πιο σημαντικό πράγμα που έχει κάνει στην καριέρα του.

Μετά το τέλος του μικρού τελικού τοποθετήθηκε για όσα είχε πει για εκείνον ο Αλπερέν Σενγκούν, αναφέροντας πως γενικά είναι ένας τύπος που δεν μιλά και έχει κερδίσει τα πάντα στην καριέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Είμαι είναι τύπος που δεν μιλά, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλά. Οδεύω στη 13η χρονιά μου στο NBA και έχω κερδίσει τα πάντα, τα πάντα. Έχω μία υπέροχη οικογένεια που με υποστηρίζει, υπέροχους ανθρώπους γύρω μου και έχω χτίσει απίστευτες σχέσεις.

Δεν θέλω να μιλάω άσχημα στους προπονητές ή στους παίκτες. Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ».

Δείτε το βίντεο